勞力士要變貴了 最高會漲這麼多

國際金價大漲，帶動全球最大高級手表品牌勞力士（Rolex）黃金表款價格攀升。（路透）

國際金價 大漲之下，全球最大名表品牌勞力士（Rolex）宣布調升部分熱門錶款售價，最多漲8%，上調幅度大於去年。

彭博資訊報導，勞力士在一年之初宣布漲價，貴金屬表款的漲幅最多達8%。據勞力士法國官網，40公厘黑色表盤的Day-Date黃金腕表，1月1日起由4萬1000歐元（約4萬2316美元），上漲至4萬4200歐元（約4萬3348美元）。另一款GMT-Master II黃金腕表，則由4萬1300歐元（約4萬2626美元）調漲至4萬4600歐元（約4萬7477美元）。

今年漲幅高於去年。勞力士在2024年初宣布，英國一些貴金屬表款的價格，提高約4%。

勞力士通常會在1月1日漲價，可從漲幅觀察高級奢侈品需求、原料與勞動力成本、以及通膨情況。2024年金價年度漲幅寫14年來最高、達27%。

2025年鋼表漲幅較小，Cosmograph Daytona鋼表的漲幅僅略高於3%，沒有日期功能的Submariner潛水表則漲約1.6%。

勞力士表在特定國家的價格，也可視為國家經濟強健程度的指標。勞力士每年生產超過100萬支表，全球銷售額高於100億瑞士法郎（110億美元） 。