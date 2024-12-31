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股指收跌結束2024年 但全年史指漲逾23% 那指飆升28%

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
AI晶片寵兒輝達(Nvidia)和iPhone巨頭蘋果分別上漲178.78%和34.9%，並在2024年各自創下新高。路透
AI晶片寵兒輝達(Nvidia)和iPhone巨頭蘋果分別上漲178.78%和34.9%，並在2024年各自創下新高。路透

美股收低，投資人迎來另一個蓬勃發展的一年，在降息、經濟實力和人工智慧(AI)的熱情推動下，史坦普500指數連續第二年漲幅超過20%。

2024年最後一個交易日，史指下跌25.31點或0.43%至5881.63點；那斯達克指數下跌175.99點或0.9%至1萬9310.79點。道瓊工業指數僅下跌29.51點或0.07%至4萬2544.22點。

史指繼2023年上漲24.2%後，在2024年飆升23.31%。合計53%的兩年漲幅是自1997年和1998年近66%上漲以來的最高漲幅。

同時，道指在2024年上漲12.88%；而那指則上漲了28.64%，表現優於大盤。

圍繞AI的熱情及其潛在的生產力提升，推動主要股指全年創下一系列歷史新高。AI晶片寵兒輝達(Nvidia)和iPhone巨頭蘋果分別上漲178.78%和34.9%，並在2024年各自創下新高。

華盛頓特區的發展推動了下半年的漲勢。自9月以來，聯準會已將基準利率調降整整一個百分點，強化了人們對美國經濟能夠維持近期成長的信心。候任總統川普(Donald Trump)在11月獲勝後，股市也大幅上漲，交易商對共和黨政府領導下的減稅和放鬆監管的前景感到高興。

銀行股、尤其是大選後大幅上漲的股票，摩根大通和高盛今年收盤分別上漲39.3%和47.47%。特斯拉執行長馬斯克是川普的親密盟友，該公司今年上漲62.56%。

同時，比特幣的表現甚至優於股市，全年上漲119%，首次突破10萬元。

BMO Wealth Management投資長馬永裕表示，「推動這種熱情很大程度是因為2024年所有這些方面都取得良好發展；通貨膨脹處於下降軌道，聯準會在9月開始大幅降息。」「在很多時候，10年期公債殖利率表現良好，獲利也在成長。所以一下子把所有事情都整合到一起，進展順利。」

第4季那指和史指分別上漲6.2%和2.1%，自2021年以來首次連續第5季上漲。

雖然年初至今表現強勁，但華爾街在12月最後幾天表現不佳，投資人對2024年一些最大贏家獲利了結，並且對年底利率上漲的擔憂加劇。道指本月下跌5.3%。史指下跌2.5%，而那指則上漲0.5%。

馬永裕說，「如果估值很高，而且其中許多都已被定價，那麼下一個10%走勢的催化劑會是什麼？如果這還不明顯，那麼我認為至少今年年底只是讓人們鎖定大量獲利。」

投資者期待「聖誕行情」，即12月的最後5個交易日和1月的前2個交易日全面上漲。但情況完全相反，史指自1966年以來首次連續4個交易日下跌。

1日元旦市場休市。

第4季通常是全年股市表現最好的一季。自2000年以來，史指在最後一季的平均漲幅超過4%。是第2季2%平均漲幅的2倍，遠優於第1季和第3季的部分平均漲幅。

但2024年情況卻截然不同。自2018年以來，第4季首次成為全年最疲軟的一季。由於大型科技股走勢在今年最後幾周放緩，史指上漲不到2%。與2021-23年形成鮮明對比，當時史指在最後3個月實現當年整體漲幅。

英特爾今年暴跌超過58%，使得這家晶片製造商迎來56年歷史最糟糕的全年表現。

自ChatGPT推出引發AI革命以來，該股一直面臨壓力。投資人因該公司落後於輝達和超微半導體(AMR)等AI領導企業而迴避該公司。英特爾的不幸也導致執行長基辛格(Pat Gelsinger)本月稍早被罷黜。

英特爾單是12月就下跌17%。

投資 AI 殖利率

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