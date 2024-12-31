美ETF資產首度突破10兆 史坦普500指數與比特幣是大贏家

美國ETF資產額已歷來首度突破10兆美元。(路透)

投資 人今年來已投入超過1兆美元至美國指數型基金（ETF），刷新三年前的紀錄，美國ETF資產額更已歷來首度突破10兆美元，讓華爾街更加熱烈期望明年的流入額將再衝高。

Cerulli合夥公司的數據顯示，美國投資股票、債券 或其他資產，並且在美國證交所交易的ETF，11月吸金1,560億美元，締造歷來最高吸金紀錄，使美國ETF資產額首度衝破10兆美元。另據ETFGI的每月數據，美國ETF截至11月底的資產總額已達到創紀錄的10.6兆美元，比今年初暴增超過30%。

在川普勝選後的幾周，投資人對美股更樂觀，11月ETF流入額達到創新高的1,640億美元。11月股票基金的淨流入額中，97%都進入美國。

Cerulli的資料指出，今年來流入額最多的十檔ETF中，有四檔是追蹤史坦普500指數。這十檔的榜首是先鋒500指數基金，之後依序為iShares核心史坦普500指數ETF、iShares比特幣 信託、Invesco QQQ信託基金、先鋒整體股市指數基金、iShares美國核心綜合債券ETF、SPDR投資組合史坦普500指數ETF、Vanguard整體債券市場指數基金、Invesco史坦普500指數平均加權ETF以及先鋒成長指數基金。

除了股票ETF，固定收益ETF和另類資產ETF也都表現亮眼。債券基金管理的總資產額比今年初增長近20%，另類資產ETF的淨資產額也在11月首度衝破4,000億美元，93%的另類資產ETF所管理的資產都成長。

美國主動型基金也有起色，今年來截至11月底，所有基金的流入額有三成都流向主動型基金。

此外，Cerulli數據顯示，今年來截至11月資產額最高的五檔新ETF全都是比特幣ETF，分別是iShares比特幣信託ETF、富達Wise Origin比特幣ETF、方舟21 Shares比特幣ETF、Bitwise比特幣ETF及Grayscale比特幣迷你信託ETF。