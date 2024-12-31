洛杉磯港年底貨櫃處理量暴增 全球貿易明年面臨3大未知數

美國洛杉磯港貨櫃碼頭。(歐新社)

由於企業趕忙提前拉貨，美國最繁忙的港口洛杉磯港 在年底購物季假期也不得閒，單周處理的貨櫃量預料將年比暴增73%，全球貿易明年將面臨三大未知數。

彭博資訊報導，港口系統業者Wabtec Port Optimizer的最新數據估算，洛杉磯港從聖誕節到年底這一周將處理12.9萬只進口貨櫃，年比增加73%，主因為美國企業想趕在美國總統當選人川普 要對中國貨品加徵關稅 之前，將貨品輸入美國。另外美國東岸港口工人揚言要罷工，貨物也需要繞道改走西岸因應。

川普說，字典裡他很愛的一個詞是「關稅」，但他要廣泛提高進口關稅的計畫全貌仍不確定，而「不確定性」可能是企業和消費者最不喜歡的詞。Flexport創辦人兼執行長彼得森說，「現在的一大問題是不確定性，包括加徵關稅將影響的產品範圍、實施時機與方式」。

Investec經濟學家韓德森表示，在川普的貿易政策拍板前，2025年的貿易展望將籠罩在不確定性之下。

以下是2025年全球貿易將面臨的三大未知數：

關稅戰：

川普將在2025年1月20日宣誓就職，他在盪選後已揚言對墨西哥、加拿大、中國大陸及歐盟的進口產品加徵關稅。彭博經濟學家推估，最可行的情境是川普可能在2025年中開始加徵關稅，並且在2026年底之前提高對中國大陸課徵的關稅稅率兩倍。

美東港口僵局：

若美東港口的碼頭勞工工會與資方代表無法在2025年1月15日前，對勞動契約達成協議的話，工會就將發動罷工。荷蘭ING集團總體研究全球主管布澤斯基認為，2025年最初幾個月的全球貿易量可能大增，因為出口業者儘可能提前把更多貨品出口到美國。

地緣政治動盪：

紅海航道的危機依然還沒平息，企業2025年預料將繼續繞道南非，現在還有川普想取得巴拿馬運河的掌控權，同時華府對中國大陸對海事影響力增強的憂慮，也增添國際商貿的不確定性。

不過，2025年可能也會有一些好消息，隨著航商新購的許多船舶預定將在2025年上線營運，有望緩解運費的上漲壓力。彼得森說，若紅海暴亂平息，恢復正常通航，「可能立即壓低海運運價三分之二以上」。

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