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洛杉磯港年底貨櫃處理量暴增 全球貿易明年面臨3大未知數

編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。(歐新社)
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。(歐新社)

由於企業趕忙提前拉貨，美國最繁忙的港口洛杉磯港在年底購物季假期也不得閒，單周處理的貨櫃量預料將年比暴增73%，全球貿易明年將面臨三大未知數。

彭博資訊報導，港口系統業者Wabtec Port Optimizer的最新數據估算，洛杉磯港從聖誕節到年底這一周將處理12.9萬只進口貨櫃，年比增加73%，主因為美國企業想趕在美國總統當選人川普要對中國貨品加徵關稅之前，將貨品輸入美國。另外美國東岸港口工人揚言要罷工，貨物也需要繞道改走西岸因應。

川普說，字典裡他很愛的一個詞是「關稅」，但他要廣泛提高進口關稅的計畫全貌仍不確定，而「不確定性」可能是企業和消費者最不喜歡的詞。Flexport創辦人兼執行長彼得森說，「現在的一大問題是不確定性，包括加徵關稅將影響的產品範圍、實施時機與方式」。

Investec經濟學家韓德森表示，在川普的貿易政策拍板前，2025年的貿易展望將籠罩在不確定性之下。

以下是2025年全球貿易將面臨的三大未知數：

關稅戰：

川普將在2025年1月20日宣誓就職，他在盪選後已揚言對墨西哥、加拿大、中國大陸及歐盟的進口產品加徵關稅。彭博經濟學家推估，最可行的情境是川普可能在2025年中開始加徵關稅，並且在2026年底之前提高對中國大陸課徵的關稅稅率兩倍。

美東港口僵局：

若美東港口的碼頭勞工工會與資方代表無法在2025年1月15日前，對勞動契約達成協議的話，工會就將發動罷工。荷蘭ING集團總體研究全球主管布澤斯基認為，2025年最初幾個月的全球貿易量可能大增，因為出口業者儘可能提前把更多貨品出口到美國。

地緣政治動盪：

紅海航道的危機依然還沒平息，企業2025年預料將繼續繞道南非，現在還有川普想取得巴拿馬運河的掌控權，同時華府對中國大陸對海事影響力增強的憂慮，也增添國際商貿的不確定性。

不過，2025年可能也會有一些好消息，隨著航商新購的許多船舶預定將在2025年上線營運，有望緩解運費的上漲壓力。彼得森說，若紅海暴亂平息，恢復正常通航，「可能立即壓低海運運價三分之二以上」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 川普 洛杉磯港

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