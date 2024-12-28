大環境短期不利淨零 歐洲能源大廠重拾油氣投資

英國石油和殼牌集團（圖）等公司今年大幅放緩在風能、太陽能等項目數以十億計美元的投資計畫，改投入利潤較高的油氣項目。（路透）

歐洲主要能源公司今年紛紛加大對石油 、天然氣投資 以追逐短期利潤，同時放緩甚至翻轉氣候承諾，而這股淨零倒退趨勢可能會延伸至明年。

路透社報導，石油巨頭在能源轉型方面縮手，發生在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭 後。當時能源成本飆升，導致世界各國政府放慢潔淨能源政策的推動速度，並推遲氣候目標。

曾大力投資潔淨能源轉型的大型歐洲能源公司發現，他們的股價表現落後於美國競爭對手埃克森美孚公司（Exxon Mobil）和雪佛龍公司（Chevron），這些美國企業一直專注於油、氣業務。

這種背景下，英國石油（BP）和殼牌集團（Shell）等公司今年大幅放緩在風能、太陽能等項目數以十億計美元的投資計畫，改投入利潤較高的油、氣項目。

英國石油本計劃在2030年之前將再生能源發電規模增加20倍至50 GW（百萬瓩），卻在本月宣布把幾乎所有離岸風電計畫分拆至與日本發電商JERA成立的合資企業。

曾發下豪語要成為全球最大電力公司的殼牌，如今大砍新離岸風電計畫的投資，也退出歐洲和中國電力市場並削弱減碳目標。

此外，挪威國家石油公司（Equinor）也放緩再生能源方面支出的步伐。

氣候轉型顧問公司Accela Research 分析師鮑華德（Rohan Bowater）告訴路透社：「像入侵烏克蘭這樣的地緣政治干擾，削弱各家執行長優先推動低碳轉型的動機，尤其在高油價和投資者預期不斷變化下。」

他指出，英國石油、殼牌和挪威國家石油今年的低碳相關支出減少達8%。

不過殼牌告訴路透社，公司仍致力於2050年底前成為淨零排放能源企業，並將繼續投資能源轉型。

挪威國家石油公司則說：「由於通膨、成本增加和供應鏈瓶頸，離岸風電部門在過去幾年經歷了艱難時刻，挪威國家石油將繼續以審慎和有紀律的方式應對挑戰。」

對於減緩氣候變遷來說，石油公司縮減投資不是好消息。今年的全球溫室氣體排放量預計將創新高，成為有紀錄以來最熱一年。

對於價值3兆美元的能源產業來說，2025仍將會是動盪的一年，除美國總統當選人川普將重返白宮，全球最大原油進口國的中國正試圖重振疲軟的經濟，而這可能會刺激石油需求。

歐洲則面臨俄烏戰爭及德、法政治動盪帶來的持續不穩定性。