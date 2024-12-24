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三星電子破天荒 記憶體業務員工發200%績效獎金

編譯任君翔／綜合外電
三星電子20日發布內部公告，DS部門旗下的記憶體業務員工將獲底薪200%的績效獎金。(路透)
三星電子20日發布內部公告，DS部門旗下的記憶體業務員工將獲底薪200%的績效獎金。(路透)

三星電子20日發布內部公告，宣布今年下半年的績效獎金發放比率，其中「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）旗下的記憶體業務員工，將獲得等同每月底薪200%的績效獎金（TAI），是公司發給DS部門有史以來最高的績效獎金。

Business Korea報導，記憶體業務員工的績效獎金之所以大幅提高，主要是市況復甦帶動業績迅速改善所致，去年虧損10兆韓元，今年預計將實現約20兆韓元的盈餘。上一次三星電子發放每月底薪200%的績效獎金，是2013年下半年時發給行動通訊事業部的員工。

除了績效獎金之外，該公司將發給DS部門全體同仁200萬韓元的獎金，慶祝其半導體事業成立50周年，並提振士氣。

今年上半年DS部門所得到的績效獎金從底薪的37.5%到75%不等，以記憶體業務獲得75%最多，反映這個市場復甦的初步跡象，

雖然記憶體業務未來表現可期，三星DS部門的其他業務仍面臨挑戰。系統LSI和晶圓代工業務的員工，今年下半年的績效獎金是底薪的25%；半導體研究中心和人工智慧（AI）中心將可獲得37.5%，顯示出這些部門相對於記憶體業務，復甦較為緩慢。

歸功於新上市的電視產品，以及GalaxyZ系列手機的買氣強勁，裝置體驗（DX）部門、影像顯示事業部、行動通訊事業部將獲得到底薪75%的獎金。

三星顯示器、三星SDI與三星電機也公布了下半年績效獎金發放額度：三星顯示器與三星電機發放每個部門為底薪50%。三星SDI則發給中大型電池事業部37.5%的獎金，其他部門則是25%。

三星 AI 人工智慧

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