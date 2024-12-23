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美元全面上漲 日圓表現墊底

編譯劉忠勇／綜合外電
隨著美國政府避免了停擺局面，美元周一對主要貨幣全面上漲。(路透)
隨著美國政府避免了停擺局面，美元周一對主要貨幣全面上漲。(路透)

隨著美國政府避免了停擺局面，美元周一對主要貨幣全面上漲。日圓表現墊底。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至 108.037。美元兌日圓升值0.5%至157.11。

由於對經濟前景的疑慮和對即將上任的川普政府的不確定性，美國12月消費者信心三個月來首次意外下降。

Monex分析師在一份報告中寫道：「在美元普遍走強的背景下，瑞郎、英鎊和日圓今早明顯落後，但由於本周沒有重要數據出爐，外匯量可能仍將保持清淡，價格可能因此出現波動。」

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示，「在多數2025年展望中，市場最青睞的交易是做多日圓，但事實證明維持這種交易已經很具挑戰性」，「很清楚的一點是日圓不會失去其作為融資貨幣的地位」。

歐元兌美元貶值0.2%至1.0412；歐洲央行總裁拉加德表示，消費者物價正在接近目標，但必須對某些行業揮之不去的危險保持警惕。

英鎊兌美元貶值0.3%至1.2537；修訂後的數據顯示英國經濟第3季未能實現成長，表明自工黨上台以來經濟放緩的程度比預想更加嚴重。

今年英鎊兌美元匯率下跌約1.6%，表現優於其他主要貨幣。

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