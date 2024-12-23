與Honda整合 Nissan流亡前董事長戈恩不看好

逃亡黎巴嫩的前日產董事長戈恩（Carlos Ghosn）。路透

日本 兩大汽車製造商本田 與日產決定邁向經營整合，預計2025年6月簽署正式契約，逃亡黎巴嫩的前日產董事長戈恩（Carlos Ghosn）今天召開線上記者會表示，本田和日產在技術等方面有許多重疊之處，「即使整合也不會成功」。

本田（Honda）與日產（Nissan）下午針對經營整合舉行記者會，包括本田社長三部敏宏、日產社長內田誠，及正評估加盟的三菱汽車社長加藤隆雄都現身台上。如果未來3家日本車廠真的能完成整合，加總3家公司目前銷量將誕生全球第3大汽車集團。

日產汽車前董事長戈恩涉嫌低報自己在日產的薪酬、濫用公款等，被控特別背信罪。他2018年11月遭日本警方逮捕，2019年3月獲准以10億日圓交保，同年12月棄保潛逃到黎巴嫩。戈恩事後談及逃亡過程表示，他藏身在一個訂製的大型樂器箱子裡偷渡上私人飛機，成功離開日本，過程戲劇性十足。

70歲的戈恩下午在黎巴嫩首都貝魯特透過線上方式召開記者會。他表示，日產現在的經營狀況比他擔任董事長時期大幅下滑，「憑藉自身力量難以實現重建」，才會尋求與本田整合。他認為日產「缺乏遠見，已經迷失了本質」。

他指出，以汽車產業界的角度來看，日產與本田之間欠缺互補性，「這樣的整合真的能夠成功嗎？」。另一方面，對於鴻海 的收購提案，他則表示「非常有趣」，由於是異業整合，不會像日產與本田那樣面臨技術領域重疊的問題，似乎在暗示與其和本田整合，似乎被鴻海收購更加理想。

日媒先前報導，日產與本田邁向整合，背後促成因素是鴻海有意收購日產，因為如果鴻海達成目的，本田與日產的合作可能會回到原點，因此讓兩家公司決定全力邁向整合。

不過，日產和本田的整合，目前還不清楚是合併還是合作，戈恩分析，「兩者同為日本的汽車公司，強項和弱項都很類似」，因此很難期待能夠起到加乘效果，「如何取捨雙方重疊的技術將會是一大難題。」

戈恩也分析，在電動車（EV）領域，「日產依舊是佼佼者」，但由於美國特斯拉和中國電動車的崛起，日產在該領域正面臨激烈競爭。