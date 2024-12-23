我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞培秘書花180元買公司股票 長抱75年漲至720萬元

和毛小孩同睡一張床？醫生警告眼部易染寄生蟲

與Honda整合 Nissan流亡前董事長戈恩不看好

中央社東京23日專電
逃亡黎巴嫩的前日產董事長戈恩（Carlos Ghosn）。路透
逃亡黎巴嫩的前日產董事長戈恩（Carlos Ghosn）。路透

日本兩大汽車製造商本田與日產決定邁向經營整合，預計2025年6月簽署正式契約，逃亡黎巴嫩的前日產董事長戈恩（Carlos Ghosn）今天召開線上記者會表示，本田和日產在技術等方面有許多重疊之處，「即使整合也不會成功」。

本田（Honda）與日產（Nissan）下午針對經營整合舉行記者會，包括本田社長三部敏宏、日產社長內田誠，及正評估加盟的三菱汽車社長加藤隆雄都現身台上。如果未來3家日本車廠真的能完成整合，加總3家公司目前銷量將誕生全球第3大汽車集團。

日產汽車前董事長戈恩涉嫌低報自己在日產的薪酬、濫用公款等，被控特別背信罪。他2018年11月遭日本警方逮捕，2019年3月獲准以10億日圓交保，同年12月棄保潛逃到黎巴嫩。戈恩事後談及逃亡過程表示，他藏身在一個訂製的大型樂器箱子裡偷渡上私人飛機，成功離開日本，過程戲劇性十足。

70歲的戈恩下午在黎巴嫩首都貝魯特透過線上方式召開記者會。他表示，日產現在的經營狀況比他擔任董事長時期大幅下滑，「憑藉自身力量難以實現重建」，才會尋求與本田整合。他認為日產「缺乏遠見，已經迷失了本質」。

他指出，以汽車產業界的角度來看，日產與本田之間欠缺互補性，「這樣的整合真的能夠成功嗎？」。另一方面，對於鴻海的收購提案，他則表示「非常有趣」，由於是異業整合，不會像日產與本田那樣面臨技術領域重疊的問題，似乎在暗示與其和本田整合，似乎被鴻海收購更加理想。

日媒先前報導，日產與本田邁向整合，背後促成因素是鴻海有意收購日產，因為如果鴻海達成目的，本田與日產的合作可能會回到原點，因此讓兩家公司決定全力邁向整合。

不過，日產和本田的整合，目前還不清楚是合併還是合作，戈恩分析，「兩者同為日本的汽車公司，強項和弱項都很類似」，因此很難期待能夠起到加乘效果，「如何取捨雙方重疊的技術將會是一大難題。」

戈恩也分析，在電動車（EV）領域，「日產依舊是佼佼者」，但由於美國特斯拉和中國電動車的崛起，日產在該領域正面臨激烈競爭。

本田 日本 鴻海

上一則

AI動能推升股價 蘋果市值逼近4兆美元有望寫歷史

下一則

微軟前執行長鮑默爾重押這檔股票 如今比巴菲特還有錢

延伸閱讀

日經：中國最快2025年上半年恢復日本水產品進口

日經：中國最快2025年上半年恢復日本水產品進口
本田、日產宣布展開合併談判 否認鴻海有來接洽

本田、日產宣布展開合併談判 否認鴻海有來接洽
NHK：Nissan和Honda將在明年6月敲定合併協議

NHK：Nissan和Honda將在明年6月敲定合併協議
美股聖誕行情、比特幣跌了…5件國際事不可不知

美股聖誕行情、比特幣跌了…5件國際事不可不知

熱門新聞

美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
華爾街分析師紛紛調高目標股價，仍趕不上博通的凌厲漲勢。（路透）

市值已逾1兆美元 博通周一股價為什麼再飆漲11%？

2024-12-17 07:20

超人氣

更多 >
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此