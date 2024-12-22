就算川普撤銷拜登禁令 歐洲LNG價格依舊難降

川普撤銷拜登天然氣出口禁令，最快也要到2030年後才會有實質影響。（路透）

美國總統當選人川普將推翻對美國部分液化天然氣 (LNG)出口禁令，這對美國能源生產商來說是福音。

但這麼做不太可能有助於解決氣候危機，甚至可能使情況變得更糟。至於嚴重依賴天然氣進口的美國LNG最大買家歐洲，則必須等到本世紀末才能享受到好處。

歐盟 將從1月開始可以額外加購LNG，因為在經歷近三年的高能源價格痛苦之後，該地區即將失去最後一個俄羅斯 管道天然氣來源。

美國銀行策略師在本月的報告中寫道：「進入冬季，全球天然氣市場仍處於緊張狀態，溫暖的冬季天氣預測並未緩解這一影響。」「由於歐洲庫存相對較低、天氣預報史上最大誤差、俄羅斯天然氣供應的不確定性、以及新LNG項目的啟動時間表，市場仍然脆弱。」

LNG是一種冷凍液態天然氣，可以透過海輪運輸。根據美國能源資訊管理署(EIA)的數據，在不到10年時間裡，美國從向海外銷售微不足道的燃料，到超越澳洲和卡達，成為全球最大供應國。

然而，今年1月拜登政府暫停了對幾個懸而未決的LNG出口項目的聯邦授權，同時評估出口榮景對環境、能源安全和國內價格的影響。但這個暫停不適用於已核准的出口。

美國能源部17日發布評估報告，預測如果美國增加LNG出口量超過目前授權的數量，到2050年，由此產生導致全球暖化的排放量將達到每年約1.5億噸左右，相當於目前美國年度溫室氣體排放量的四分之一。

能源部表示，關於增加LNG出口的最終決定「掌握在下一屆政府手中」。

一些研究發現，LNG在其生命周期中產生的溫室氣體污染明顯少於其他化石燃料，但對氣候的影響將取決於該氣體是否能夠取代石油和煤炭，或者更確切地說，是清潔的再生能源。其他研究發現，在燃料生產過程中的不同階段，LNG的主要成分甲烷的洩漏率很高。甲烷是一種有效的地球暖化氣體，其短期升溫能力是二氧化碳的80倍。

根據川普團隊成員透露，川普的盟友已在制訂計畫，在川普1月上任後取消LNG禁令。

歐洲的能源轉型

在俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭之前，俄羅斯是歐盟最大的天然氣供應國。但在戰爭爆發後，歐盟透過削減透過管道抵達的供應量，將莫斯科在進口中的占比從2021年的45%降至2023年的15%。

為了填補這個缺口，歐洲從美國和其他國家進口了大量LNG，並從挪威進口了管道天然氣。現在，根據EIA的數據，歐洲是美國LNG出口的最大接收國，去年吸收了三分之二的出口量。

歐盟還增加了俄羅斯LNG的進口，以幫助其家庭供暖和為工廠供電。但歐盟面臨一個自行設定的2027年最後期限，以打破對從莫斯科進口所有化石燃料的依賴，從而使美國作為該地區的能源供應商發揮更大的作用。

然而，距離獨善其身還很遙遠。在此之前的2025年1月1日，俄羅斯管道天然氣透過烏克蘭運輸的合約即將到期。總部位於布魯塞爾的智庫布魯蓋爾表示，這些流量約占歐盟天然氣進口總量的5%，主要供應奧地利、匈牙利和斯洛伐克。

分析師表示，這些國家並不面臨能源短缺的風險，但它們可能會透過從其他歐洲國家的管道進口更多LNG或更多天然氣來填補能源短缺。

但能源數據公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)資深天然氣研究員迪奧多阿爾多(Massimo Di Odoardo)表示，經由烏克蘭進口的天然氣流量損失將使歐洲在明年冬季之前更難補充其庫存。

他表示，全球LNG供應預計2025年只會小幅增加，因此「歐洲將很難在明年夏末將儲存水平提高到非常舒適的水平」。

歐洲天然氣價格已從2022年夏季創下的歷史高點回落，但仍是歷史水準的2倍多。過境交易的結束是明年價格不太可能大幅下跌的原因之一。迪奧多阿爾多表示，如果沒有成功換約，價格將非常接近目前水平，甚至會再上揚一些。

即將到來的供過於求

在2026-2030年間，歐洲的前景應該會更加光明，屆時來自美國、卡達和其他生產國的一波新LNG供應預計將衝擊全球市場。

迪奧多阿爾多表示，2030年前全球LNG交易量可能比目前增加50%，其中還不包括目前未定的美國項目潛在供應量﻿。

分析師表示，由於拜登禁令撤銷而導致的任何額外天然氣出口要到2030年後才會進入市場。一旦進入市場，這將對歐洲天然氣價格帶來更廣泛的下行壓力。

凱投宏觀(Capital Economics)分析師在本月的報告中表示，它們的核心預測是，2026年底歐洲天然氣價格將比目前水準大致減半。

美國銀行大宗商品和衍生性商品研究主管布蘭奇表示，即便如此，價格也不太可能恢復到歐洲能源危機之前的水平。俄羅斯入侵後，天然氣價格飆升，隨著新冠疫情封鎖後經濟重新開放，全球能源需求增加。

布蘭奇指出，只要歐洲繼續以跨洋方式遠距進口LNG，而不是從近鄰進口，它就將承擔運輸和其他物流成本。

這種困境使歐洲企業相對於美國企業處於競爭劣勢，因為美國企業的能源費用通常要低得多。

凱投宏觀分析師表示，目前歐洲天然氣價格比美國高出5倍，預計到2026年底差距將縮小至3倍。

歐洲央行前行長德拉吉(Mario Draghi)在9月的報告中表示，歐洲能源價格的波動「也是一個重要因素，阻礙了能源密集型行業和整個經濟」。

同樣，布蘭奇也提出一個驚人的觀察：「企業一直在將其業務從歐洲轉移出去。」「如果是重工業或化學工業這類高能源強度的產業，大多會移至美國墨西哥灣沿岸的能量主要來源地。」