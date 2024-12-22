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AI電力需求助長地熱能新創公司 天然氣競爭添變數

中央社華盛頓21日綜合外電報導
地熱能源新創公司迎來發展契機。(美聯社)
地熱能源新創公司迎來發展契機。(美聯社)

隨著大型科技公司尋求為高耗能的人工智慧（AI）資料中心提供電力，地熱能源新創公司迎來發展契機；然而，石油巨頭加大對天然氣投資，使地熱領域的長期投資存在不確定性。

路透報導，臉書（Facebook）母公司Meta和谷歌（Google）母公司Alphabet等科技公司，正在與生產地熱能的新創公司合作，為其資料中心提供電力。

大型資料中心營運商也在積極應對AI能源需求，同步帶動一系列潔淨技術的快速發展。

美國頁岩氣生產商、地熱能新創公司Fervo Energy的投資者德文能源公司（Devon Energy）首席技術官洛威（Trey Lowe）表示：「我們相信，地熱與充足的天然氣，將能構成滿足需求所需的多元能源組合一部分。」

地熱能被認為是比核能更快速產生無碳電力的方式，且不會像風能和太陽能一樣間歇性供電，但新創公司仍然面臨高昂的前期成本，尤其是鑽探支出以及漫長的專案審核流程。

這也使部分人最初的熱情冷卻，致使市場的投資規模有限。分析師估算，自2020年以來，地熱能專案的總融資金額僅略高於7億美元。

頂尖頁岩油生產商雪佛龍公司（Chevron）、響尾蛇能源公司（Diamondback Energy）和埃克森美孚公司（Exxon Mobil）均開始提倡以天然氣作為發電的主力燃料，他們提議與公用事業合作，將發電廠與碳吸存（carbon sequestration）計畫結合，減少溫室氣體排放。

致力於研發地下深層儲能和地熱基載技術的Sage Geosystems執行長塔夫（Cindy Taff）表示：「整體而言，較小型的石油和天然氣生產商，以及服務公司對地熱能更有興趣。我們曾與雪佛龍和殼牌集團（Shell）談過，但這些巨頭似乎仍持觀望態度。」

總部位於科羅拉多州的地熱能公司Gradient Geothermal營運長歐斯楚姆（Johanna Ostrum）指出，大多數中小型獨立能源公司對地熱能的興趣，主要來自滿足自身電力需求，而非用於銷售。

地熱能的主要競爭優勢在於成本。

根據能源諮詢機構萊斯塔德能源公司（Rystad Energy），美國傳統地熱能專案的均化能源成本（LCOE）約為每千度64美元，與其他可調度電力來源、如燃氣複循環機組（約77美元/千度）相比具有競爭力，且遠低於核能（約182美元/千度）。

地熱能產業也愈來愈受到美國兩黨關注。美國眾議院近期通過「清潔能源法案」（CLEAN Act）和「地熱能法案」（HEATS Act），目前正等待參議院審批。如果這些法案立法成功，將使得在美國開展地熱能專案更加容易。

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