PCE物價指數低於預期「化解悲觀」道指反彈近500點

聯準會首選的通膨指標11月個人消費支出(PCE)物價指數年增2.4%，低於專家預期。(歐新社)

道瓊工業指數反彈，結束艱難的一周。道指本周曾單日暴跌1100點，並創下1970年代以來最長的連續下跌。低於預期的通膨數據推動了反彈。

道指上漲498.02點或1.18%，至4萬2840.26點。史坦普500指數上漲63.77點或1.09%，至5930.85點；那斯達克指數上漲199.83點或1.03%，至1萬9572.6點。

聯準會 首選的通膨指標11月個人消費支出(PCE)物價指數年增2.4%，略低於經濟學家的預期，並有助於化解本周出現的一些悲觀情緒；當時聯準會表示，部分由於通膨頑固，將縮減未來的降息 幅度。

史指所有11個類股收高，其中房地產 和資訊科技類股漲幅最大。史指中只有53支股票下跌。

然而，所有11個產業仍在本周出現虧損，凸顯前幾個交易日的動盪程度。能源和房地產本周跌幅最大，分別約為6%和4.5%。

芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)表示，20日的通膨數據令他感到鼓舞，即使聯準會採取謹慎立場，但明年利率仍可能下降，「我們仍有望達到2%，至少在新的一個月裡，你不想在任何一個月中賺太多錢，但我希望這代表這幾個月的堅挺已經過去了。」「與其說是道路方向的改變，不如說是一次顛簸。」

道指19日上漲15點，結束1974年以來最長的10天連跌；18日道指暴 跌1100點，因聯準會表示明年僅降息2次，而不是最初預測的4次，這是下跌的催化劑。

R.J. O’Brien and Associates總經理菲茲帕特里克(Tom Fitzpatrick)說，「今天人們冷靜下來。」「在聖誕節和新年之前，我們不太可能出現下行催化劑，因此過去幾天的走勢可能會有所緩解。」

雖然主要股指上漲，但本周三大股指均以下跌作收。道指本周下跌近2.3%，連續第3周下跌。史指同期下跌約2%，那指下跌約1.8%。

在其他地方，川普支持的眾議院共和黨一項為政府提供3個月資金並避免政府關閉的措施於19日失敗。如果沒有達成協議，部分關閉定於20日開始。

諾和諾德(Novo Nordisk)暴跌17.83%，迎來22年來最糟單日表現，創2002年4月10日下跌約19%以來最大跌幅。今年以來下跌16.76%，上個月下跌超過18%。

股價下跌是因為這家丹麥製藥巨頭的實驗性減肥藥物CagriSema的後期試驗結果令人失望。在此同時，其競爭對手肥胖藥物製造商禮來公司(Eli Lilly)相對走高1.35%，今年來上漲29.65%。

道指成分股輝達(Nvidia)和旅行家(Travelers)分別收在134.03元和239.8元上方，展現出「看漲外包日線」(bullish outside day)。

「看漲外包日線」是一種為期兩天的技術交易模式，其中第二天價格範圍完全吞沒前一天的價格範圍並收高。交易者通常將這種模式視為資產方向反轉的潛在訊號。

雖然20日收漲，但道指仍較12月初以來的歷史高點低近2000點或4.4%，凸顯了從大幅下跌中恢復的挑戰。

小型股與大型股一起成為贏家。以小型股為主的羅素2000指數上漲0.94%。但本周跌幅達到4.37%，遠超過史指同期2%的跌幅。