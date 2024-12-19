調查：若美徵60%關稅 2035年中國GDP將降至1%

日本經濟研究中心估算，如美國對中國徵收60%關稅，中國的實際增長率到2035年將降至1%區間。圖為北京街頭。(歐新社)

日本 經濟研究中心18日發布美國候任總統川普 對中國等徵收額外關稅 時的經濟預測。估算稱如美國對中國徵收60%關稅，對其他國家和地區徵收10%關稅，中國的實際增長率到2035年將降至1%區間。

日經中文網報導，本次匯總了亞太18個國家和地區截至2035年的經濟增長預期。日本經濟研究中心在每年12月左右公布最近政策和經濟形勢的最新估算值。

日本經濟研究中心的估算以川普在競選時承諾的「對中國徵收60%額外關稅、對其他國家和地區徵收10%額外關稅」為前提。此外，還增加對方不徵收報復性關稅的條件，設定為標準情境。

根據預測，中國的國內生產毛額（GDP）增長率將從2024年的4.7%迅速放緩到2025年的3.4%。2026年恢復至4%左右，但增速將持續放緩，到2030年跌破3%，2035年降至1.8%。

房地產不景氣和人口減少等現有的經濟停滯因素，加上關稅導致的出口減少。對於中國來說，若美國的額外關稅為10%，出口將減少2.3%，若額外關稅達到60%，則出口下降近14%。

日本也會受到波及。如果美國對日本徵收10%的額外關稅，出口將減少2%左右。日本的經濟增長率將從2024年的-0.3%增至2025年的1.2%，但沒有復甦的跡象，2028年將跌破1%，2029年以後將穩定在0%左右。

中國的名義GDP最近超過了美國的6成。到2035年將提高至近7成，但中美的經濟規模不會逆轉。強勁的美國經濟和持續放緩的中國經濟之間的溫度差將產生影響。

另一方面，川普的政策也會損害美國自身。標準情境設想川普2025年驅逐130萬非法移民。由於就業人數減少等原因，2025年美國的增長率為1.6%，比2024年的2.8%下降1.2個百分點。預計2035年美國的增長率為1.6%。