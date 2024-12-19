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2025油價恐摔落每桶50元？要看這種「完美風暴」是否來襲

編譯湯淑君／綜合外電
分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中國、歐洲經濟猛墜，甚至可能跌破每桶50美元。(路透)
分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中國、歐洲經濟猛墜，甚至可能跌破每桶50美元。(路透)

在需求疲軟下，原油價格今年可能收跌。分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中國、歐洲經濟猛墜，在那種情況下甚至可能跌破每桶50美元。

OPIS全球能源分析主管柯洛札說：「明年油價崩跌的風險遠高於飆漲。」他指出，美國總統當選人川普上台後若大幅提高關稅，「短期內原油價格可能為之一振，但隨著企業對關稅衝擊變得習以為常，加拿大和墨西哥不得不更賣力外銷石油，終會導致油價下跌」。

柯洛札並指出，石油輸出國組織（OPEC）成員國目前的閒置產能也可能派上用場，那「幾乎確定」會造成供應過剩，風險最高的時期估計將落在9月至12月。

紐約西德州中級（WTI）原油期貨價格18日收在每桶70.58美元，比去年底價位下跌1.5%。布蘭特原油期貨18日以每桶73.39美元作收，今年來跌幅達4.7%。

Zacks投資管理公司基金經理人穆伯里說，就油價而言，「崩跌」意味跌破每桶50美元大關，唯有在「全球需求暴跌」情境下才會發生。

根據FactSet的資料，自2021年以來，WTI與布蘭特原油期貨交易價都不曾跌落50美元。

穆伯里指出，觸動油價崩跌的完美風暴，將是「中國和歐洲經濟體都突然猛墜，需求隨即崩落將使油價跌破每桶50美元，那個支撐價位攸關煉油和探勘計畫能否獲利」。

資本管理公司Conning研究主管麥葛瑞格也認為，基於目前的產量水準、庫存水準以及備用產能，明年油價「崩跌風險大於漲上每桶100美元的機率」。不過，假如爆發重大地緣政治事件，就另當別論。他預估2025年WTI原油價格可能介於每桶60美元與90美元之間。

川普承諾提高國內原油生產，也加深供過於求的顧慮。畢竟美國原油日產量現約1,360萬桶，已是歷來最高水準。

但麥葛瑞格認為，2025年最「詭譎難測的發展」，將「圍繞著川普的經濟和關稅政策，以及他對化解歐洲地緣政治衝突的做法」，這些因素都可能對全球貿易訊息、能源需求和市場信心產生重大影響。

他指出，假如中國經濟成長意外轉強，可能帶旺原油需求。中東、非洲或東歐的地緣政治衝突若升級，可能擾亂供應鏈或推升風險溢價。美國若執行鼓勵增產石油的政策，全球供應量增多將打壓油價；反之，美國如果祭出制裁或貿易限制措施，則可能縮減供應量。

油價 石油 川普

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