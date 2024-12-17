川普行情消退 道指連跌9交易日 46年來首見

道瓊工業指數再創歷史新猷，自1978年以來首次連續9天下跌。美聯社

道瓊工業指數再創歷史新猷，自1978年以來首次連續9天下跌。

道指下跌267.58點或0.61%收4萬3449.9點。史坦普500指數下跌23.47點或0.39%收6050.61點；那斯達克指數下跌64.83點或0.32%收2萬109.06點。

道指本月初首次站上4萬5000點後，就展開了連跌。於此同時，大盤表現良好：史指於12月6日創下新高，目前與該水準差距不到1%；那指16日創下歷史新高。

推動道指下跌的原因是投資 人紛紛轉向科技股，並撤出一些在川普 (Donald Trump)11月確定連任後上漲的舊經濟股票。這些股票而非科技股在道指中占據主導地位。

然而奇怪的是，即使科技股近期上漲，11月納入道指的新科技股輝達(Nvidia)也陷入困境，16日跌入修正區域。

特斯拉再次走高，但博通下跌3.91%。

TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示：「華爾街正意識到，川普當選總統可能不會像一些人希望的那樣對股市有利。」「金融和工業股因他的勝選而上漲，但現在可能不得不面臨更高的利率和貿易不確定性，而醫療保健面臨著近年來最大的政治風險。」

一些推動非科技股獲利了結的擔憂主要集中在18日即將公布的聯準會 利率決定。根據芝商所(CME Group)的聯準會觀察工具，交易員預計降息25個基點的可能性為95%。然而，投資人和經濟學家擔心聯準會此舉可能是個錯誤，並面臨股市泡沫或引發更多通膨的風險。

KKM Financial執行長奇爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「12月以來，追逐七巨頭股票的投資人正在2024年年底進行最後衝刺，讓史指其餘股票處於觀望狀態，並將道指丟在腦後。」

11月零售銷售數據優於經濟學家預期，加劇了人們對聯準會可能採取不必要行動的擔憂。

Evercore ISI數據顯示，進入新的一年，飲料庫存過剩。該公司資深總經理奧滕斯坦表示，這些公司可能面臨美元走強的挑戰。

他說，還有政治變數，例如總統當選人川普提出的對進口商品加徵關稅的可能性。奧滕斯坦也對候任總統川普挑選的衛生與公共服務部部長小羅伯特甘迺迪領導下放棄某些飲品的行動感到擔憂。

他告訴客戶：「進入2025年，飲料類股將面臨前所未有的總體風險。」「雖然我們懷疑頭條新聞的『風聲』可能比獲利的『衝擊』更糟糕，但最好在進入2025年之前仍保持總體謹慎的立場。」

梯瓦製藥(Teva Pharmaceuticals)飆升26.47%，盤中創下52周新高，收創2022年7月 27日以來最佳單日表現，當時該股上漲28.4%。

先前，該公司與製藥巨頭賽諾菲共同開發的針對中重度發炎性腸道疾病的抗體療法duvakitug在一項第二期研究中顯示出積極的結果。在等待監管討論之前，兩家公司現在計劃開始「潛在同類最佳」治療的第三階段開發。

該股今年表現強勁，年初至今漲幅超過95%。過去一個月也上漲20%左右。

同時，消息公布後，賽諾菲上漲6.65%。然而，該股今年迄今下跌2.12%。

可可價格攀升至新高。3月交割的紐約可可期貨合約在下午交易上漲近1%至每噸1萬1933元，之前一度攀升至每噸1萬1938元。基準合約今年至今已上漲超過180%。

巧克力的主要成分可可價格上漲，緣自價格波動的警告以及對西非惡劣天氣條件和供應緊張的擔憂；西非約占全球可可產量的四分之三。

美國人口普查局報告指出，11月消費者支出超出預期，且高於通膨。

經季節性調整後，本月零售額成長0.7%，較10月上修後的0.5%有所加速，也優於《道瓊》預測的0.5%。不包括汽車，銷售額成長0.2%，略低於0.3%的預期。這些數字未經通貨膨脹調整，因此支出速度領先於消費者物價指數(CPI)0.3%的增幅。