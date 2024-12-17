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美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

編譯黃淑玲／綜合外電
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

債券投資人預期美國聯準會（Fed）將在18日的利率決策會議後，降息25個基點（1碼），同時正在接納Fed明年寬鬆步調會放緩，因為川普重回白宮主政後，通膨料將升高。

路透分析，由於美國通膨現在看來就已是相當頑固，債市投資人揚棄長天期美債，偏好2年期到5年期美債。

Fed今天展開為期兩天的會議，是本年度最後一次開會，市場普遍認為Fed將決定降息1碼，將基準率利下調至4.25%-4.50%。然而，這次會後，聯準會將怎麼做，還沒有明確答案。

至少有一家銀行，法國巴黎銀行（BNP Paribas）認為明年一整年，Fed都會對利率按兵不動，直到2026年年中，才會再恢復降息。其他金融機構的看法則是，明年的可能只會有兩到三次降息，每次降息1碼。

Allspring固定收益投資長波瑞說，「鷹式降息與（經濟）數據會如何、新政府可能有的政策改變，是一致的」。「聯準會試圖要讓市場為降息減速做好準備」…「同時又能夠隨著數據增加選擇性，為政策改變做好因應準備」。

投資人也將聚焦聯準會決策官員每季的經濟展望，其中的點狀圖反映出寬鬆程度預期。9月發布的點狀圖顯示，聯準會決策官員預期政策利率在明年底以前，會降至3.4%。

Janus Henderson Investors美國固定收益主管威蘭斯基說，聯準會在12月的經濟預測會較不那麼鴿派，「我相信他們將會提高2025年的利率預測大約25個基點」，他提到目前他的債券投資組合是加碼低於10年期的債券，減持10年及10年以上債券。

摩根大通全球利率策略主管貝里也說，現在債市沒人在積極延長天期，因為如今情況「是個淺了很多的寬鬆周期」。

川普明年上任後準備對個人與企業減稅，對外提高關稅，進口物價恐因而上揚，政府財政赤字加大，長天期債券承壓，殖利率升高。

法國巴黎銀行估計，考量到關稅影響，明年底時美國的消費者物價指數（CPI）年增率會達2.9%，2026年會是3.9%。

降息 殖利率 聯準會

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