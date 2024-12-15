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全球央行決策「超級星期四」 國際金融市場緊盯

國際中心／綜合外電
美國聯準會。(路透)
美國聯準會。(路透)

國際金融市場本周將迎接全球央行決策今年最後的「超級星期四」，美國聯準會（Fed）預料將降息1碼，結束第一階段寬鬆措施，明年放慢降息步調；日本銀行（央行）則可能維持利率不變，為明年緊縮貨幣政策鋪路；台灣央行預料也將按兵不動。

本周至少22個經濟體、占全球經濟產值40%的央行都將公布決策，其中美國、日本、台灣、菲律賓、英國、瑞典及挪威利率決策都集中在台灣時間周四（19日）出爐，又以美日最受關注。

Fed預料將在台灣時間19日凌晨3時公布決議降息1碼，調降聯邦資金利率區間至4.25%-4.5%，象徵第一階段寬鬆措施結束，接下來將進入美國總統當選人川普政策引發不確定性的第二階段。

市場將聚焦Fed最新公布的利率點狀圖、與主席鮑爾透露的明年1月決策前景。經濟學家預期，Fed官員預期的明年底利率中位數將為3.6%，暗示明年會降3碼，比9月的預期少1碼，但高於目前市場預期的2碼；後年底的利率預估將是2.9%，暗示也會降3碼，長期利率預測則將維持在2.9%。

Fed也可能大幅調升今年的經濟成長率預測至2.6%，高於9月預估的2.5%，核心個人消費支出（PCE）平減指數預測可能從2.6%上調到2.8%，失業率預料將下修0.1個百分點到4.3%。

但經濟學家認為，這些預測並未納入川普政見的潛在影響，因此Fed最新點狀圖預測可能只是表面偏鴿，鮑爾可能強調未來展望的不確定性，並且釋放明年1月按兵不動的訊號，同時表明放慢降息步調將取決於通膨和就業數據的發展。

日銀同日料將維持基準利率於0.25%，到明年1月再升息，因日相石破茂正試圖在國會推動刺激方案，以挽救支持率，並預留空間觀望川普明年1月上任的貿易政策、及日本明年「春鬥」的薪資協商動能。日本20日將公布11月核心通膨率，預料年升率加速攀升至2.6%，進一步高於日銀的2%目標。

其他央行部分，菲律賓預料將降息1碼至5.75%，瑞典將降1碼到2.5%，墨西哥降1碼至10%，英國和挪威估按兵不動，分別維持基準利率於4.75%和4.5%。俄羅斯料將升息2個百分點到23%。

利率 央行 降息

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