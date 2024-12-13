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道指連跌7交易日 創2020年來最長紀錄

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
博通市值達到1兆元，在發布超出預期的第4財季調整後獲利並報告今年人工智慧(AI)收入飆升220%後，股價上漲24.43%。路透
博通市值達到1兆元，在發布超出預期的第4財季調整後獲利並報告今年人工智慧(AI)收入飆升220%後，股價上漲24.43%。路透

道瓊工業指數連續第7個交易日下跌，創2020年以來最長的連跌紀錄。

道指下跌86.06點或0.2%收4萬3828.06。那斯達克指數上漲23.88點或0.12%至1萬9926.72點。史坦普500指數下跌0.16點收6051.09點。

本周道指下跌1.8%，史指下跌0.6%，結束3周連漲。那指同期上漲0.3%。

基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示：「我們有點陷入交易區間。」「那指將跑贏大盤，小型股將跑輸大盤，道指將跑輸大盤，直到我們得到一些催化劑。」

輝達(Nvidia)下跌2.25%，Meta Platforms下跌1.66%。亞馬遜也跌0.66%。另一方面，博通市值達到1兆元，在發布超出預期的第4財季調整後獲利並報告今年人工智慧(AI)收入飆升220%後，股價上漲24.43%。

Piper Sandler表示，未來幾周股指可能會出現更多漲勢。首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示：「隨著12月中旬臨近，股市在年底前仍保持著建設性的主要漲勢。」他的史指年終目標為6100點；2025年底指數目標是6600點。

他說，「在大股和中小型股之間交替戰術輪換，似乎是在擴大進程的背景下正在發展的短期主題。」「利用『健康』的回跌來確認支撐位，以增加部位。」

美元兌日圓上漲0.7%至153.73。本周美元兌日圓匯率上漲0.7%。

同時，歐元兌美元上漲0.3%報1.05。然而，歐元兌美元本周也下跌了0.7%。

在南韓14日對總統尹錫悅進行第二次彈劾投票之前，韓元兌美元也貶值了0.4%。美元最新交易價格為1435.8。本月至今，美元兌韓元已上漲2.9%。

科技投資客尼爾斯(Dan Niles)對「七巨頭」股票的興趣程度創多年來最低，理由是大型科技龍頭企業的估值過高，而且成長放緩，這促使他轉而關注基礎更廣泛的一籃子股票。

他表示：「我們過去幾年推出前五名精選股票。」「但這是我第一年主張是否不再推荐，因為許多推動成長的大事情都開始放緩。AI支出將會放緩。」

技術策略師史托克頓(Katie Stockton)預計今年將強勁收高，然後2025年第1季可能會出現調整。

這位Fairlead Strategies創始人兼管理合夥人表示：「中期走勢仍然非常強勁，一些大型股出現了新的突破走勢。」

她補充說，這些突破可能有助於在第1季進入修正階段之前出現一些上行後續行動，「密切注意賣出訊號。也許延後新的買進，除非確實有這些突破或某種近期催化劑可以利用。」「當真的出現第一次修正時，如果有些現金可以投入使用，那就太好了。」

隨著2024年接近尾聲，槓桿ETF的榮景並沒有顯示出放緩的跡象。

GraniteShares 12日推出2倍多頭SMCI每日ETF(SMCL)，每日投資於高度波動的數據伺服器股票Super Micro Computer。

GraniteShares執行長萊因德(Will Rhind)表示，該基金因SuperMicro面臨從那斯達克退市的風險而延後推出，但在該公司上周獲得交易所延期後，該基金現已上線。

他指出，「看來該公司現在的基礎更加穩固，事實上，掉期提供者、我們的交易對手都願意繼續推進。雖然有點延後，但很高興我們能發表出去。」

農業ETF領域領導者Teucrium推出其他新的槓桿產品。新基金是2倍每日玉米ETF(CXRN)和2倍每日小麥ETF(WXET)。

Teucrium執行長吉爾伯蒂(Sal Gilbertie)表示，玉米和小麥的交易價格均接近收支平衡點，這在歷史上一直是大漲的基礎。他表示，當反彈發生時，槓桿基金可能會受到交易員的歡迎，「有很多資金喜歡交易，也有非常聰明的資金喜歡進行配置。現在我們有一款適合這兩種受眾的產品。」

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