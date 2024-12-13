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AI開啟超級周期 iPhone明年出貨估達2.4億支破紀錄

編譯易起宇／綜合外電
Wedbush分析師艾夫斯預期，由於AI功能開啟超級周期，蘋果iPhone明年出貨量將達到破紀錄的2.4億支。 路透
Wedbush分析師艾夫斯預期，由於AI功能開啟超級周期，蘋果iPhone明年出貨量將達到破紀錄的2.4億支。 路透

分析師表示，由於蘋果iPhone 16的人工智慧（AI）功能為其開啟了「多年的超級周期」，明年iPhone出貨量預料將達到破紀錄的逾2.4億支。

財經新聞網站Benzinga報導，Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）12日在社群平台X上大力強調AI與消費性裝置結合這件事的重要性，尤其強調對蘋果未來推出iPhone產品的影響。

艾夫斯在他轉貼的他接受CNBC訪問影片中表示：「AI革命即將降臨，那不只是對企業，也會對消費者，以及庫比蒂諾（Cupertino，蘋果總部所在地）。」他預期蘋果市值將在2025年上半年達到4兆美元；蘋果目前市值為3.74兆美元。

同時，艾夫斯也發表貼文說：「隨著AI革命降臨到消費者身上，我們相信iPhone 16已為蘋果開啟了多年的超級周期。我們預期蘋果將在2025年出貨超過2.4億支iPhone，打破其年度紀錄。」

他對蘋果的前景看好也影響到他對整體科技股的看法。艾夫斯預期，那斯達克指數將在2025下半年或2026上半年達到25,000點，因為受到整體產業加速接納AI帶動。

艾夫斯說：「花在輝達（Nvidia）晶片的每塊錢都有八到十倍的乘數效果。」他並強調，這對Palantir和Salesforce等軟體公司會造成連鎖效應。

據Benzinga Pro數據，目前分析師共識展現了對蘋果成長軌跡的強烈支持。根據31位分析師的評級，蘋果的平均目標價為242.26美元，Wedbush的目標價仍是當中最高的300美元。最近三份來自Needham、Wedbush和摩根士丹利分析師報告的平均目標價為277.67美元，暗示蘋果股價有上漲12.35%的潛力。

iPhone AI iPhone 16

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