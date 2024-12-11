CPI符合預期 Fed下周肯定降息 那指收創新高 站上2萬點

11月通膨報告符合經濟學家預期，那斯達克綜合指數飆升，為聯準會下周12月會議上再次降息掃清了道路。路透

11月通膨報告符合經濟學家預期，那斯達克綜合指數飆升，為聯準會 下周12月會議上再次降息 掃清了道路。

那指上漲347.65點或1.77%收2萬34.89點，創下收盤歷史新高紀錄。史坦普500指數上漲49.28點或0.82%收6084.19點。道瓊工業指數表現異常，下跌99.27點或0.22%至4萬4148.56點。

整體科技股提振了市場，科技特選產業SPDR 基金(XLK)上漲1.45%。這使得該基金今年至今的漲幅達27.7%。繼谷歌憑藉其新晶片在量子運算領域取得突破之後，Alphabet連續第二天上漲，收盤上漲5.52%。「七巨頭」Meta Pltforms和亞馬遜也收高。

輝達(Nvidia)、特斯拉(Tesla)和其他多頭領軍企業也因通膨數據相對溫和而上漲。輝達上漲3.14%，特斯拉上漲5.93%。今年至今為止，這兩支股票分別上漲189.2%和70.99%。

11月追蹤一籃子商品和服務的消費者物價指數(CPI)符合預期。數據較10月成長0.3%，較去年同期成長2.7%。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI較上月上漲0.3%，較去年同期上漲3.3%。

雖然通膨數據較上月加速，但交易員推測仍不足以阻止聯準會在下次會議上降息。根據CME的FedWatch工具，聯邦基金期貨定價聯準會在此次會議上降息的可能性約95%。

合眾銀行資產管理公司資深投資策略師海林(Tom Hainlin)表示：「預計年底最後一次會議將降息。」「一點也不奇怪，市場的方向一直走高，並且沒有什麼因素可以阻止年底前的融漲。」

BTIG表示，餐飲業可能會在2025年初取得一些進展，尤其是有兩支個股可能會受益。

分析師薩利赫(Peter Saleh)寫道：「預計2025年將以與2024年結束時相同的方式開始，產業銷售將適度樂觀，並且重新奪回客戶流量的高度促銷環境。」「除了客流量之外，預計餐廳經營者將繼續爭搶勞動力，因為可得性和中個位數的通貨膨脹促使餐廳實施更多節省勞力的技術。這將成為今年的一個新興主題，因為大量作法都在朝著更廣泛的部署方向發展，以尋求節省勞動力和提高效率。」

考慮到這一點，薩利赫表示他特別看好星巴克 和Wingstop，因為他相信它們不依賴大幅折扣來產生客流量。這位分析師對這兩家公司都給予買入評級，他對星巴克和Wingstop的目標價相當於較10日收盤價分別上漲超過17%和近13%。

他還表示：「新任執行長尼科爾(Brian Niccol)的轉虧為盈努力推動了星巴克的發展，隨著這些努力的落實，預計2026財年的銷售和獲利成長將更加強勁。」「Wingstop反映了該股最近的財報後拋售以及由此帶來的升級，我們相信該概念的長期潛力仍然引人注目，並且有幾個槓桿可以重新加速流量。」

這兩支股票今年都表現出色。星巴克今年至今上漲5.07%，Wingstop年初至今上漲30.82%。

數據顯示，史指在CPI的推動下上漲，幾乎符合歷史標準。

Bespoke Investment Group數據顯示，自2000年以來，史指在CPI數據發布後的平均交易日上漲0.86%。

Bespoke在社交媒體網站X上貼文指出：「早在2022年底和2023年初，每月發布的CPI對於市場來說就像泰勒絲的全球巡迴演唱會對於粉絲的影響一樣。」

11月CPI數據符合經濟學家的預期。

在通用汽車表示將不再資助其Cruise部門的機器人計程車開發工作，而是選擇專注於推進其自駕車技術後，分析師維持對該公司的積極前景。

通用汽車宣布後，美國商銀和高盛維持其買入評級。美國商銀表示，該公司的決定不僅支持了其對個人車輛自駕技術潛力的信心，而且還使其能夠在明年削減成本並向股東返還更多資本。

通用汽車預計重組將創造至少10億元的收入。

摩根史坦利的喬納斯(Adam Jonas)也對該公司的資本規則保持樂觀，這也是他將該股評級提高至平權的原因之一。