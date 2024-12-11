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Adobe的AI影音生成器進度慢 投資人擔心趕不上對手

編譯黃淑玲／綜合外電
Adobe在10月的活動上，介紹包括AI影音生成器在內的Firefly系列產品。(美聯社)
Adobe在10月的活動上，介紹包括AI影音生成器在內的Firefly系列產品。(美聯社)

彭博資訊報導，Adobe推出人工智慧（AI）影音生成器的進度緩慢，引發市場擔憂會落後對手OpenAI的Sora很多。

兩個月前，Adobe宣布開發出以瀏覽器為基礎的影音生成工具，輸入文字或圖像就能以AI產生影音，目前這個產品仍然停留在人數有限的測試階段，只有與Adobe簽有協議的少數公司裡的創作者可以試用。而OpenAI的Sora本周已經推廣使用。

Adobe目前在官網上的相關訊息是，「為確保模型的安全性，更完善支援廣泛多類型的使用，我們將在限量的基礎上，開放測試版，以利聚焦收集回饋」；邀請用戶「加入等候名單」。

Adobe是在10月初年度使用者大會上，發表AI功能產品Firefly系列同時宣布這款影音生成器。一位發言人周二（10日）表示，公司未來幾周或幾個月內，將會擴大AI影音生成器測試版的試用，他強調，「Adobe的Firefly是目前唯一可得、商業上安全的影音模型，雖才剛在六周前發表，已經看到強勁的顧客回應」。

Adobe策略長貝爾斯基10月產品發表後受訪曾說，公司針對模型的安全性，仍在進行最後階段調整。

競爭對手OpenAI本周一開始將Sora提供給ChatGPT付費用戶使用，距離Sora發表供公開預覽，歷時十個月。OpenAI執行長奧特曼在社群平台X上有感而發，貼文說，「我們明顯低估Sora的需求」。不只OpenAI，其他新創公司像是Runway、Midjourney等，也都已經推出AI影音生成器。

競爭對手們的AI影音生成器，功能與Adobe產品類似，成了投資人和使用者的關心的重點。今年以來，Adobe的股價跌了8.3%，表現在業界吊車尾，部分原因正是投資人對Adobe研發AI產品進展的疑懼。

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