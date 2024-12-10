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市場靜候明日通膨數據 美股早盤平盤波動 Nvidia止跌回升

編譯吳孟真／綜合外電
市場靜候11日公布通膨數據，美股10日早盤平盤波動，輝達止跌回升。路透
市場靜候11日公布通膨數據，美股10日早盤平盤波動，輝達止跌回升。路透

市場靜候周三的美國消費者物價數據，美股10日早盤於平盤波動。道瓊工業指數早盤跌88點，或0.2%，史坦普500指數升0.1%，那斯達克指數漲近0.3%。

費城半導體指數跌0.32%；台積電ADR跌1%。輝達止跌走升，漲0.5%。

甲骨文（Oracle）股價10日早盤挫逾9%，因市場競爭激烈，企業客戶削減對資料庫與雲端服務支出，該公司截至11月底的第2季財報和財測均低於市場預期。

摩根士丹利將特斯拉股價目標價由每股310美元調升至400美元，特斯拉早盤漲逾2.5%。

花旗認定博通（Broadcom）預計12日公布的第4季財報優於預期，分析師Christopher Danely將其股價目標價由每股175美元調高至205美元，但股價早盤意外下跌1.43%。

Laffer Tengler投資公司執行長Nancy Tengler說，「市場正（由科技股交易）向外擴大，這是好事，但少了科技股，股市和經濟都會陷入掙扎」。

投資人等待周三（11日）出爐的美國消費者物價指數（CPI）報告，可能影響聯準會（Fed）在17、18日會議上是否進一步降息。道瓊社訪調經濟學家預測，11月整體通膨率月增0.3%，過去12個月增加2.7%。

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