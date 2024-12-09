三星晶圓代工新主管 要採雙軌策略追趕台積、抵禦中國廠

三星電子晶圓代工部門將採雙軌策略。路透

三星 電子晶圓代工部門的新主管韓鎮滿（音譯、Han Jin-man），被形容為該部門的「救援投手」，他提出雙軌策略，要全力提高先進2奈米製程的良率，並擴大成熟製程客戶，以縮小與台積電 的差距，並抵禦中國廠追擊。

韓國經濟日報報導，韓鎮滿在9日的就職演說表示，晶圓代工部門的首要之務，是「快速提高」2奈米的晶圓代工生產。儘管三星是首家採環繞式閘極（GAA）技術、量產3奈米晶片的公司，但在商用方面仍有重大缺失。

他被賦予重任，要爭取高通、超微（AMD）、輝達 的訂單。

另一方面，三星晶圓代工也增設技術長職位，任命南錫禹（音譯、Nam Seok-woo）出任，以強化業務。該公司說，南錫禹是半導體製程的研發與製造專家，在記憶體製程和晶圓代工方面有豐富經驗。

三星苦苦追趕台積之際，也面臨中國廠的競爭。業界觀察家指出，中芯國際與三星的市占差距，從第2季的5.8個百分點，第3季縮小至3.3個百分點。

三星晶圓代工部門的季度虧損超過1兆韓元（7億美元），為改善獲利，該公司打算擴大10奈米等成熟製程的客戶。