我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

「該與丈夫吻別了嗎？」 無證移民為遣返做最壞打算

美11月非農就業反彈 美股早盤上漲 Lululemon飆漲16%

編譯吳孟真／綜合外電
市場認為美國11月非農就業人數反彈是對10月表現進行修正，並非驟然轉熱，不影響Fed於12月再次降息的路徑。路透
市場認為美國11月非農就業人數反彈是對10月表現進行修正，並非驟然轉熱，不影響Fed於12月再次降息的路徑。路透

美國6日公布就業報告顯示，11月就業人數反彈，研判是對10月表現進行修正，並非驟然轉熱，預料聯準會（Fed）12月仍將降息1碼，激勵美股早盤上揚，美債及美股期指微幅上揚。

道瓊工業指數早盤漲86點，或0.2%，標普500指數漲0.38%，那斯達克指數漲0.64%，費城半導體指數漲0.17%；台積電ADR一度跌1.4%，輝達開低震盪，一度漲0.28%。

美國11月非農業就業人數激增22.7萬人，略高於預估的22萬人，更遠優於10月時的3.6萬人（修正數）增量；9、10兩月就業也共上修5.6萬人。薪資升幅不減，但失業率回升，11月失業率意外升至4.2%，高於預估及10月時的4.1%。

由於本日公布的就業數據不冷不熱，交易員押注Fed兩周後再次降息機率升至88%。

川普5日任命PayPal前執行長薩克斯（David O. Sacks）擔任「白宮人工智慧（AI）與加密貨幣沙皇」，主導協調政府的AI與加密貨幣政策。

比特幣4日突破10萬美元大關後拉回，比特幣最大企業持有者MicroStrategy 6日早盤漲近1%。

個股方面，Lululemon上季銷售優於預期，且打破連三季放緩的頹勢，另因海外銷售強勁，上調全年營收預期，股價6日早盤揚升16.5%。

另外，因迷因股而聲名鵲起的「咆哮小貓」Keith Gill 5日在X平台貼出的圖片引爆散戶熱情和投機性交易，使遊戲驛站（GameStop）和AMC Entertainment股價收高約6%，但AMC Entertainment在同意出售5,000萬股持股後，一度跌逾8%，6日早盤續跌逾7.5%。

就業 降息 貨幣

上一則

蘇姿丰列金融時報年度最具影響力女性 蔡英文撰文介紹

下一則

全球股票基金 錢潮湧進 無視政治動盪

延伸閱讀

美11月就業反彈 預料Fed本月將再降息1碼

美11月就業反彈 預料Fed本月將再降息1碼
比特幣破10萬 昔2張披薩變10億 川普攬功：恭喜愛好者

比特幣破10萬 昔2張披薩變10億 川普攬功：恭喜愛好者
比特幣小辭典：去中心化、點對點 全球最大數位加密幣

比特幣小辭典：去中心化、點對點 全球最大數位加密幣
鮑爾：「它是黃金的競爭對手 」 比特幣首度飆破10萬元

鮑爾：「它是黃金的競爭對手 」 比特幣首度飆破10萬元

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
總市值排名前10大加密貨幣 製表／蔡佩蓉、林雨荷

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

2024-12-01 15:00
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）

英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

2024-12-02 18:56

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情
節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備
這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌