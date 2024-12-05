等待就業報告 股指全面收低 道指跌落4萬5000點
道瓊工業指數下跌248.33點或0.55%收4萬4765.71點。同時，那斯達克指數下跌34.86點或0.18%收1萬9700.26點。史坦普500指數下跌11.38點或0.19%收6075.11點。
三大股指在前一交易日大幅上漲，創下收盤新高紀錄。
Keeley Teton投資組合經理人雷納德(Brian Leonard)表示：「問題在於估值全面過高。」「股指創下新高，但沒有太多的熱情或欣喜。從歷史上看，當記錄出現時，估值通常會更合理。」
交易員期待6日的美國關鍵就業數據。《道瓊》調查的經濟學家預測，11月美國經濟將增加21.4萬個就業機會。
這份勞工報告可能會為聯準會本月稍後的政策會議的利率決定提供資訊。聯準會主席鮑爾4日表示，美國經濟夠強勁，聯準會可以謹慎採取降息行動。
他表示，「勞動市場比以往好，下行風險似乎較小。」「經濟成長肯定比我們想像的要強勁，通膨也略高一些。因此，好消息是，我們在嘗試尋找中立立場時可以更加謹慎。」
比特幣交易小幅走低，在4日晚間首次突破10萬元後再度跌破10萬元。這段隔夜走勢短暫導致MicroStrategy和Coinbase等加密貨幣相關股票走高。然而，這些個股回吐了漲幅，MicroStrategy下跌4.83%，Coinbase下跌3.13%。
股債60/40的投資組合是一種經典的投資策略。但Strategas認為，隨著兩種資產類別之間的相關性持續上升，投資人未來將不得不調整這種傳統的配置。
該公司在最新報告中寫道：「通膨的緩和對風險資產來說是一個可喜的信號，但從資產配置的角度來看，鑑於這兩種資產類別之間存在較高的相關性，很難過度興奮。」「如果債券保持正相關性，新的股票對沖將會怎樣發展？」
根據數據追蹤器Circana的數據，截至11月30日當周，泰勒絲(Taylor Swift)的《Eras Tour Book》賣出81.4萬份，足以使其成為年度銷售最快的新書，並成為BookScan史上第二高的成人非小說類圖書發行量，僅次於歐巴馬的《應許之地》。然而，有一個值得注意的區別：她的書僅在目標百貨銷售，而歐巴馬的書在第一周就賣出81萬6300冊，並在各種商店廣泛銷售。
這是否會為目標百貨繁忙的假期期間帶來急需的提振還有待觀察。該股今年至今已下跌超過8%，5日下跌0.69%。
巴克萊認為美國例外論還沒有結束的跡象，至少短期內如此。
該公司在最新報告中指出，總統當選人川普11月的勝選是美股上個月跑贏歐股的原因，「讓美國再次偉大政策預期，加上金髮女孩的數據，已經重振了美股的本能精神。相較之下，歐洲在成長停滯、關稅威脅和法國政治危機中仍處於不利地位。」「短期內很難看到美國例外主義結束，我們認為2025年仍是照此劇本進行。」
摩根史坦利表示，進入2025年，印度仍是「戰勝一切的市場」。
該行在最新報告中寫道，預計印度將成為新一年表現最好的新興市場之一。
策略師德賽(Ridham Desai)寫道：「憑藉強勁的獲利、宏觀穩定和國內資金流動，印度的投資理由無可爭議。」「話雖如此，潛在的全球成長風險加上大量首次IPO和近期成長擔憂帶來了挑戰。」
富國銀行表示，未來幾個月美股可能會大幅上漲，「我們是否會期待未來12個月內股價上漲？簡單來說，答案是肯定的。」
策略師雷恩在給客戶的最新報告中表示，「就史指而言，我們相信該指數2025年將在6500至6700點範圍內波動，較目前水平有顯著上漲。」
他也表示，相信聯準會將在明年底前降息兩次。
迷因股名人「咆哮貓咪」(Roaring Kitty)在X上發布了一張電腦的神秘圖片後，GameStop上漲5.92%，盤中一度上揚逾10%。
「咆哮貓咪」的真正本名是吉爾(Keith Gill)，今年稍早時重新出現在網上，宣傳他對他最偏好的電子遊戲零售商個人投資。吉爾最初於2019年9月開始分享他的GameStop部位，鼓勵一群散戶對放空的對沖基金進行軋空。
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