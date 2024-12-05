等待就業報告 股指全面收低 道指跌落4萬5000點

由於投資人等待6日的大型就業報告，美股走低。美聯社

由於投資 人等待6日的大型就業報告，美股 走低。

道瓊工業指數下跌248.33點或0.55%收4萬4765.71點。同時，那斯達克指數下跌34.86點或0.18%收1萬9700.26點。史坦普500指數下跌11.38點或0.19%收6075.11點。

三大股指在前一交易日大幅上漲，創下收盤新高紀錄。

Keeley Teton投資組合經理人雷納德(Brian Leonard)表示：「問題在於估值全面過高。」「股指創下新高，但沒有太多的熱情或欣喜。從歷史上看，當記錄出現時，估值通常會更合理。」

交易員期待6日的美國關鍵就業數據。《道瓊》調查的經濟學家預測，11月美國經濟將增加21.4萬個就業機會。

這份勞工報告可能會為聯準會 本月稍後的政策會議的利率決定提供資訊。聯準會主席鮑爾4日表示，美國經濟夠強勁，聯準會可以謹慎採取降息行動。

他表示，「勞動市場比以往好，下行風險似乎較小。」「經濟成長肯定比我們想像的要強勁，通膨也略高一些。因此，好消息是，我們在嘗試尋找中立立場時可以更加謹慎。」

比特幣交易小幅走低，在4日晚間首次突破10萬元後再度跌破10萬元。這段隔夜走勢短暫導致MicroStrategy和Coinbase等加密貨幣相關股票走高。然而，這些個股回吐了漲幅，MicroStrategy下跌4.83%，Coinbase下跌3.13%。

股債60/40的投資組合是一種經典的投資策略。但Strategas認為，隨著兩種資產類別之間的相關性持續上升，投資人未來將不得不調整這種傳統的配置。

該公司在最新報告中寫道：「通膨的緩和對風險資產來說是一個可喜的信號，但從資產配置的角度來看，鑑於這兩種資產類別之間存在較高的相關性，很難過度興奮。」「如果債券保持正相關性，新的股票對沖將會怎樣發展？」

根據數據追蹤器Circana的數據，截至11月30日當周，泰勒絲(Taylor Swift)的《Eras Tour Book》賣出81.4萬份，足以使其成為年度銷售最快的新書，並成為BookScan史上第二高的成人非小說類圖書發行量，僅次於歐巴馬的《應許之地》。然而，有一個值得注意的區別：她的書僅在目標百貨銷售，而歐巴馬的書在第一周就賣出81萬6300冊，並在各種商店廣泛銷售。

這是否會為目標百貨繁忙的假期期間帶來急需的提振還有待觀察。該股今年至今已下跌超過8%，5日下跌0.69%。

巴克萊認為美國例外論還沒有結束的跡象，至少短期內如此。

該公司在最新報告中指出，總統當選人川普11月的勝選是美股上個月跑贏歐股的原因，「讓美國再次偉大政策預期，加上金髮女孩的數據，已經重振了美股的本能精神。相較之下，歐洲在成長停滯、關稅威脅和法國政治危機中仍處於不利地位。」「短期內很難看到美國例外主義結束，我們認為2025年仍是照此劇本進行。」

摩根史坦利表示，進入2025年，印度仍是「戰勝一切的市場」。

該行在最新報告中寫道，預計印度將成為新一年表現最好的新興市場之一。

策略師德賽(Ridham Desai)寫道：「憑藉強勁的獲利、宏觀穩定和國內資金流動，印度的投資理由無可爭議。」「話雖如此，潛在的全球成長風險加上大量首次IPO和近期成長擔憂帶來了挑戰。」

富國銀行表示，未來幾個月美股可能會大幅上漲，「我們是否會期待未來12個月內股價上漲？簡單來說，答案是肯定的。」

策略師雷恩在給客戶的最新報告中表示，「就史指而言，我們相信該指數2025年將在6500至6700點範圍內波動，較目前水平有顯著上漲。」

他也表示，相信聯準會將在明年底前降息兩次。

迷因股名人「咆哮貓咪」(Roaring Kitty)在X上發布了一張電腦的神秘圖片後，GameStop上漲5.92%，盤中一度上揚逾10%。

「咆哮貓咪」的真正本名是吉爾(Keith Gill)，今年稍早時重新出現在網上，宣傳他對他最偏好的電子遊戲零售商個人投資。吉爾最初於2019年9月開始分享他的GameStop部位，鼓勵一群散戶對放空的對沖基金進行軋空。