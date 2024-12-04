科技股領漲 3大股指同創新高 道指首登4萬5000點

Salesforce第3財季營收超出預期。(路透)

在Salesforce和Marvell Technology發布強勁財報後，科技股領漲，史坦普500指數和那斯達克指數再創歷史新高。

史指上漲36.61點或0.61%收6086.49點；科技股為主的那指上漲254.21點或1.3%收1萬9735.12點。道瓊工業指數上漲308.51點或0.69%至4萬5014.04點。三大主要股指盤中和收盤均創歷史新高，道指首次收在4萬5000點關卡之上。

Salesforce第3財季營收超出預期後，股價上漲10.99%。晶片製造商Marvell的獲利也超出預期，並發布強勁的第4季財測，股價上漲23.19%，創下2023年5月26日以來最佳單日表現。

這些舉措推動科技特選產業SPDR基金(XLK)創下7月以來的首個歷史新高，收盤上漲1.83%。

Laffer Tengler Investments執行長騰格勒(Nancy Tengler)表示，「許多人都說，科技股行情已經結束了。」「但如果看一下產業表現，就會發現這些股票自7月以來一直落後，但這並不意味著它們不能重新加速。」「你可以會說漲勢擴大是件好事。但這並不意味著它一定是一場零和遊戲，科技股不能再起。」

投資 人等待6日的美國最新就業 數據。《道瓊》調查的經濟學家預計，11月美國經濟將增加21.4萬個就業機會。

ADP的報告顯示，11月私營就業人數成長低於預期。本月企業僅增加14.6萬個職位，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計職位將增加16.3萬個。

這些數據可以讓投資人深入了解聯準會 的下一步政策舉措。聯準會主席鮑爾表示經濟足夠強勁，聯準會可以謹慎降息，市場對此反應不大。

他在紐約的一場主持活動中表示，「勞動市場轉佳，勞動市場的下行風險似乎較小。成長肯定比我們想像的要強勁，通膨也略高一些。因此，好消息是，當我們試圖追尋中性利率時，我們可以更加謹慎。」。

根據普度大學和芝商所農業經濟指標的最新讀數，美國總統大選後11月農民信心激增，達到2021年5月以來的最高點。

報告顯示，這段期間的指標上升30點達到145，並指出對農業部門未來監管和稅收環境更有利的預期是上升的主要原因。事實上，11月的調查顯示，只有9%的農民預計未來5年將面臨更嚴格的監管環境。與此形成鮮明對比的是，10月調查中有41%受訪者預計未來的環境會更加嚴格。

10月大選前農民情緒也大幅反彈。當月指數比9月讀數高出27點，9月讀數由於收入預期疲軟而創下近10年來最低點。

Wolfe Research表示，在當前市場漲勢擴大情況下，快速發展的科技股可能就要奪回領先地位了。

策略師金斯伯格(Rob Ginsberg)在最新報告中寫道，科技巨頭似乎還有更多上漲空間，「七巨頭的相對性能看來已經準備好突破7月高點。我們昨天討論了微軟，但蘋果、Meta和亞馬遜等其他公司也開始活躍起來。」

瑞銀指出，今年感恩節前往實體零售店的購物者數量超出預期，「我們就2024年假期消費者購物趨勢與美國零售聯合會(NRF)進行了交流，總體結論是黑色星期五客流量同比下降2%，高於預期，NRF最初估計下降8%。」

瑞銀表示，「假期購物已進一步轉向10月，45%的購物者在11月之前開始購物，高於去年的43%，也較2019年的39%顯著上升。我們認為，這是由於早期促銷活動和今年假日購物期縮短所致。」

報告還發現，2024年，芭比娃娃仍然是女孩的首選玩具。

Robinhood執行長特涅夫(Vlad Tenev)表示，該公司正在考慮跨入運彩領域，可能以賽事合約的形式。

他在Robinhood首屆投資人日活動上表示，「我們正在熱切地研究這個領域。目前還沒有什麼可宣布的，但這對我們的客戶和文化來說非常重要，我們對此感到興奮。」

在特涅夫發表評論後，Draft Kings和Flutter等運彩股的股價盤中小跌；Robinhood收漲3.52%。