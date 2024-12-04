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盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

編譯任君翔／綜合外電
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

儘管輝達（Nvidia）股價漲勢近期已陷入停滯，但盛寶銀行（Saxo Bank）分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻升至蘋果的兩倍。

道瓊社報導，輝達股價在發布最新財報後走跌，市場正在尋求進一步了解該公司Blackwell處理器的銷售情形。對輝達來說，若想要股價進一步上漲，就必須提高人工智慧（AI）晶片的供應來滿足需求，並在競爭對手追上前確保銷售。

如果這一切真的發生，輝達股價明年會漲到什麼價位？盛寶銀行有個自己也坦言「令人震驚的預測」。該銀行團隊預測的其中一種情境是，輝達股價明年將衝到250美元以上，比目前價位高出80%。

盛寶銀行首席宏觀策略師John J. Hardy概述了這種潛在情境：「（市場）對於更強大但耗電較少的Blackwell晶片，展現難以饜足的需求，使輝達朝獲利最豐的公司邁進，明年會輕而易舉地超越蘋果創下的1,050億美元獲利紀錄，把遠高出預期的成長速度納入考量，該公司的市值將再度翻增近一倍，是蘋果的兩倍。」

必須釐清的是，以上預估並非正式預測，而是包含在盛寶銀行發布的年度潛在可能事件清單中，被認為是明年度「極度不可能，（但是）仍可能會發生」的事件。縱然如此，華爾街普遍對輝達進一步上漲抱持樂觀態度。

根據FactSet，分析師給予輝達的平均目標價為170.16美元。

輝達 晶片 華爾街

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