OECD：全球經濟2025成長3.3% 保護主義升溫是一大威脅

經濟合作發展組織（OECD）4日表示，未來兩年全球經濟可望穩定成長，但先決條件是保護主義氣焰復熾不至於使全球貿易復甦脫軌。

OECD在最新發布的「世界經濟展望報告」中預測，2024年全球經濟將成長3.2%，2025年和2026年分別成長3.3%，反映通膨降低、就業 成長和央行 降息協助抵銷一些國家緊縮財政的衝擊。

最新的經濟預測與OECD上回在9月發布的評估大致相符，當時OECD預估今、明兩年成長率皆為3.2%，2026年數據未提供。

OECD表示，全球貿易去年步履蹣跚，但今年已彈升，在限制進口的措施日增下，明年全球貿易量仍可望逆勢成長3.6%。

報告寫道：「貿易緊張升高以及進一步邁向保護主義，可能擾亂供應鏈、推升消費者物價，並且打擊成長號」全球貿易前景籠罩烏雲，因為美國總統當選人川普已揚言，將對主要貿易夥伴國提高關稅。

OECD預測，隨著就業市場降溫使消費者支出減緩，美國成長率可能趨緩，從今年的2.8%下滑至2025年的2.4%和2026年的2.1%。

至於世界第二大經濟體中國，2024年成長率估計可達4.9%，明年和後年分別放緩至4.7%和4.4%，顯示儘管貨幣 和財政刺激雙管齊下，當地消費者支出仍欲振乏力。

在歐洲央行（ECB）降利率促進投資，且勞動力需求旺盛支持消費者支出下，歐元區成長率可望從今年的0.8%，加速至明、後兩年的1.3%和1.5%。

英國今年成長率估為0.9%，2025年可望升至1.7%，反映實質所得成長和政府擴大公共支出抵銷增稅效應，2026年成長率可能減緩至1.3%。

OECD表示，儘管通膨降溫，主要央行放鬆貨幣政策仍應謹慎行事，但日本除外。

在公共財政承受壓力之際，OECD也建議各國政府採取果決行動穩定債負。