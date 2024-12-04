我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投書／記瓊瑤「窗外」男主角蔣仁

WSJ:赫塞斯能否出任國防部長 參議員恩斯特影響重大

OECD：全球經濟2025成長3.3% 保護主義升溫是一大威脅

編譯湯淑君／綜合外電

經濟合作發展組織（OECD）4日表示，未來兩年全球經濟可望穩定成長，但先決條件是保護主義氣焰復熾不至於使全球貿易復甦脫軌。

OECD在最新發布的「世界經濟展望報告」中預測，2024年全球經濟將成長3.2%，2025年和2026年分別成長3.3%，反映通膨降低、就業成長和央行降息協助抵銷一些國家緊縮財政的衝擊。

最新的經濟預測與OECD上回在9月發布的評估大致相符，當時OECD預估今、明兩年成長率皆為3.2%，2026年數據未提供。

OECD表示，全球貿易去年步履蹣跚，但今年已彈升，在限制進口的措施日增下，明年全球貿易量仍可望逆勢成長3.6%。

報告寫道：「貿易緊張升高以及進一步邁向保護主義，可能擾亂供應鏈、推升消費者物價，並且打擊成長號」全球貿易前景籠罩烏雲，因為美國總統當選人川普已揚言，將對主要貿易夥伴國提高關稅。

OECD預測，隨著就業市場降溫使消費者支出減緩，美國成長率可能趨緩，從今年的2.8%下滑至2025年的2.4%和2026年的2.1%。

至於世界第二大經濟體中國，2024年成長率估計可達4.9%，明年和後年分別放緩至4.7%和4.4%，顯示儘管貨幣和財政刺激雙管齊下，當地消費者支出仍欲振乏力。

在歐洲央行（ECB）降利率促進投資，且勞動力需求旺盛支持消費者支出下，歐元區成長率可望從今年的0.8%，加速至明、後兩年的1.3%和1.5%。

英國今年成長率估為0.9%，2025年可望升至1.7%，反映實質所得成長和政府擴大公共支出抵銷增稅效應，2026年成長率可能減緩至1.3%。

OECD表示，儘管通膨降溫，主要央行放鬆貨幣政策仍應謹慎行事，但日本除外。

在公共財政承受壓力之際，OECD也建議各國政府採取果決行動穩定債負。

央行 就業 貨幣

上一則

南韓戒嚴風暴僅1日危機？專家：黑天鵝恐不只這一隻

下一則

台積電轉投資的世界先進 擬與NXP擴建星國合資廠

延伸閱讀

一上任就面臨巨額財政赤字 舊金山候任市長羅偉挑戰大

一上任就面臨巨額財政赤字 舊金山候任市長羅偉挑戰大
港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流

港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流
經濟快評／南韓尹錫悅突發「戒嚴令」 經濟將雪上加霜

經濟快評／南韓尹錫悅突發「戒嚴令」 經濟將雪上加霜
港連3年財赤 今年料千億 財爺：開源盡量不影響這2類人

港連3年財赤 今年料千億 財爺：開源盡量不影響這2類人

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
前NFL球員格隆考夫斯基。(路透)

巴菲特投資法最佳例證：前NFL球員買的蘋果股票 成了他最佳投資

2024-11-29 02:50

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他
日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津
「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳
真實身份證新規明年實施 紐約居民快檢查有這標誌嗎？

真實身份證新規明年實施 紐約居民快檢查有這標誌嗎？