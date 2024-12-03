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經濟快評／南韓尹錫悅突發「戒嚴令」 經濟將雪上加霜

編譯 任中原
南韓總統尹錫悅3日晚間因為政治鬥爭，緊急宣布「戒嚴令」。(路透)
南韓總統尹錫悅3日晚間因為政治鬥爭，緊急宣布「戒嚴令」。(路透)

南韓經濟最近已經傳出諸多警訊，總統尹錫悅3日晚間又因為政治鬥爭而宣布「戒嚴令」，更將打擊投資及消費信心，使經濟雪上加霜。

南韓今年第2季經濟季比意外萎縮0.2%，第3季經濟季比也僅回升0.1%，與去年同期相比只成長1.5%，主因出口成長力道減弱；11月靠半導體出口額激增30.8%，帶動整體出口額經工作日數調整後，比去年同期回升3.6%，但成長率仍是去年底以來最低。11月南韓對中、美兩國出口額分別比去年同期減少0.6%及5.1%。

南韓央行預測，2025年及2026年經濟成長率要超過2%，仍相當吃力，一部分是因為記憶晶片出口可能已經越過這一波循環的頂峰；再者，由於家庭及企業仍承受利率長期居高的壓力，使民間消費乏善可陳。經濟持續低迷，促使各界要求政府採取刺激措施，並要求央行加速放鬆貨政策，而降息將加重韓元貶值壓力。

由於南韓高度依賴出口，在國際保護主義升高之下益發脆弱。川普已經威脅將對各國產品課徵10%關稅，南韓也不例外；再者南韓三星等電子業者在大陸設有晶片廠，而美國為維持AI領域的領先地位，一直要求其他國家限制對中國出口晶片，使三星等在中國大陸設有晶片廠的業者相當為難。

南韓經濟的另一項隱憂，則是通膨過低；10月消費者物價年升1.3%，11月也僅1.5%，遠低於央行的2%目標，令一經濟學者懷疑央行是否抑制通膨過頭，反而打擊消費及投資意願。

南韓央行已於上周四（11月28日）降息1碼，為川普關稅措施可能傷害南韓經濟打預防針；基於經濟與通膨雙雙降溫，央行更有進一步降息的空間。

現在政府突然宣布「戒嚴令」，勢必嚴重影響民眾的經濟活動與生活，打擊消費支出，金融市場也可能出現劇烈動盪。

南韓 央行 晶片

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