美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」（24X），也成為第一個允許全天候交易股票的主要市場，可望是小散戶福音，卻也可能演變為機構法人的噩夢。

新創公司24X的兩階段營運計畫已獲證管會（SEC）批准，初期的明年上半年將先在正常交易時段（美東時間上班日凌晨4時-晚間7時）推出，第二階段為在更廣泛的市場基礎設施到位後，擴大到涵蓋從周日到周五的夜間時段（美東時間周日晚間8時-周五晚間7時），每個交易日將有一小時的營運暫停時段，以執行例行的軟體升級和功能測試。

24X曾在2023年向證管會提出申請，卻遭遇反對，第二次申請則修改原先的計畫內容，提供周末交易時段。24X在具備推出夜間交易的能力之前，必須先和管理統整市場價格紀錄的證交所同業合作，討論交易時段涵蓋晚間8時-隔日凌晨4時的管理與資金事宜。

雖然美國公債和美元等主要貨幣 在上班日已形同全天候交易，但股票交易始終還沒，原因是希望保護投資 人的嚴格規定，而且結算交易需要時間、也較複雜。

然而，近年散戶投資人增加，也殷切期盼能像買賣加密貨幣一般，在上班時間以外交易股票，提振了全天候交易的需求。羅賓漢（Robinhood）等券商會在所謂的「暗池」裡，執行客戶在交易時段以外的股票掛單，但暗池的股票為成員彼此交易，價格資訊不會散布到整體市場上。

若隔夜交易受到規範，將象徵重大變革，因為代表暗池交易將暴露在陽光下，價格將成為正式紀錄。儘管暗池交易的設計用意為幫助投資人取得最好的價格，卻可能讓還在睡大覺的投資人措手不及。

24X創辦人兼執行長賈林諾夫（Dmitri Galinov）指出，交易員在所處地區的股市收盤時段，所面臨的風險最高，「我們將循環藉由促成全天候的美股交易，緩解這個問題」。24X的背後投資人包括避險基金億萬富豪柯亨（Steve Cohen）旗下的Point72創投基金。

幾周前，紐約證交所也提出申請，希望交易時間能拉長到22小時，凸顯夜間交易的吸引力日增，但許多機構法人也擔心，夜間交投清淡，可能使小額交易就能大幅影響對市場價格。

投資人倡議團體健全市場協會（HMA）警告，在夜間交易時段，來自5000或2萬股股票掛單所造成的價格變動，會導致200萬股的股票部位遭遇保證金追繳，這並非經營退休金 基金的機構投資人想面對的事。

證券業與金融市場協會（SIFMA）表示，正在審閱證管會厚106業的批准命令，並呼籲證管會更廣泛評估24小時交易的影響。