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巴菲特減持蘋果有理「7巨頭」展望平淡 僅特斯拉例外

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。路透
「股神」巴菲特。路透

美股「七大巨頭」成長展望仍高於平均值，但華爾街共識預測顯示，明年這七支巨型股的獲利表現只會比史坦普500指數其餘493檔成分股「略勝一籌」，股票估值卻高出甚多，加上漲勢幾乎全靠人工智慧（AI）題材驅動，專家建議仿效「股神」巴菲特逢高減碼蘋果持股，獲利了結。

彭博資訊報導，分析師預測，整體而言，「七大巨頭」明年淨利可望成長20%左右，而「史坦普493」明年獲利成長率可望攀向16%，相差不大。但同時，「七大巨頭」整體的預期本益比取中位數約30倍，卻遠高於「史坦普493」估為19.5倍的預期本益比中位數。

而且，未來兩年，「七大巨頭」整體的業績展望如何，將大致取決於AI熱潮能否延續。

近年來，輝達（Nvidia）憑著銷售AI熱潮初期所需的「鋤與鏟」而躍為熱門股；蘋果、微軟、亞馬遜、Meta Platforms和Google母公司Alphabet，也都藉由大舉投資AI技術而搭上這股熱潮，許多資本支出直接流入輝達財庫。這六家公司已變得相互依賴、彼此相關，若要維繫目前的高估值，AI利多題材必須持續發酵。

然而，一些觀察家指出，儘管生成式AI模型持續令人驚艷，卻也充斥著錯誤和瑕疵，進一步投注資金並餵入更多的數據，所能獲致的改良幅度已大不如前。已有人擔心，AI可能步上網際網路和其他創新技術的後塵。

根據顧能（Gartner）所謂的「炒作周期」，重大創新技術歷經初期成功階段後，接踵而至的可能是一段失望期，甚至是挫敗期，最後較持久的技術革命才終於生根茁壯並開花結果。以達康泡沫為例，成千上萬的電子商務公司倒閉，亞馬遜只是從達康斷垣殘壁中存活下來的少數勝利者。

而且，這些巨型股背負投資人高度期望的同時，也面臨其他威脅。Alphabet股價上周暴跌，因為美國司法部設法逼它脫售Chrome瀏覽器。蘋果不僅面臨反托辣斯麻煩，還遭遇iPhone在中國大陸市場銷售減緩的挑戰，以及美國總統當選人川普發動貿易戰、衝擊其供應鏈的威脅。

特斯拉（Tesla）是異數，與其餘「七大巨頭」成員並無直接關聯。最近該股勁揚，不是因為盈餘成長特別亮麗，而是靠自駕計程車題材支撐，以及執行長馬斯克與川普密切的關係（這層關係或許能助他排除妨礙特斯拉實現自駕宏願的監管路障）。特斯拉預期本益比高達108倍，投資風險在「七大巨頭」股中最高，卻也是唯一真正能分散AI投資風險者。

當然，這些公司有許多條件令投資人興奮，想必許多人仍認定上漲空間也許還很大，不容錯失機會。然而，這七支巨型股幾乎占三分之一的史坦普500指數權值，股票估值卻顯得已飽和，而且都靠同一套AI論述支撐。投資人此刻局部獲利了結、降低曝險很合理。「奧馬哈先知」巴菲特已經這麼做了--今年來，他持續大幅減持波克夏最大持股蘋果。

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