投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

資人擺脫了總統當選人川普徵收新關稅的威脅，美股上漲，史坦普500指數和道瓊工業指數躍升至新高。路透

投資人擺脫了總統當選人川普 徵收新關稅 的威脅，美股上漲，史坦普500指數和道瓊工業指數躍升至新高。

藍籌股道指上漲123.74點或0.28%收4萬4860.31點，在盤中低點下跌逾300點後出現逆轉。史指上漲34.26點或0.57%至6021.63點。道指和史指均創下新的盤中和收盤紀錄。那斯達克指數上漲119.46點或0.63%至1萬9174.3點。

川普25日晚間宣稱將對墨西哥 和加拿大的產品徵收25%的關稅，並對中國商品額外徵收10%的關稅。他一直表示將對所有進口產品徵收高達20%的關稅，並對來自中國的產品徵收至少60%的額外關稅。

但市場參與者似乎忽視了這項公告。哈里斯金融公司(Harris Financial)管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示，市場若非預計稅收不會真正實現，就是已被交易員定價。

他表示：「市場對這些關稅的前景感到更加放心，這些關稅比較像是虛張聲勢，相對於實際實施，它們更像是談判策略。」「基本上，很多人認為這些言論比最終的關稅要強烈得多。」

雖然史指上漲，但隨著投資人分析川普討論的政策的潛在影響，一些個股和基金陷入困境。汽車製造商福特和通用汽車分別下跌2.63%和8.99%。以墨西哥啤酒Corona和Modelo聞名的酒類公司Constellation Brands下跌3.34%。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，對墨西哥徵收的任何新關稅都將導致美國出口至墨西哥的產品徵收報復性關稅。追蹤與美國南部鄰國相關一籃子股票的iShares MSCI墨西哥ETF (EWW)下跌2.66%。

在川普宣布任命對沖基金高管貝森特(Scott Bessent)為財政部長後，增強了人們對25日選後反彈全面恢復的信心。然而，雖然以小型股為主的羅素2000指數在25日創下新高，但26日卻回落了0.73%。

投資人還分析了聯準會會議紀錄。聯準會表示預計未來會降息，但只是「逐步」降息：「在討論貨幣政策前景時，與會者預計，如果數據與預期相符，通膨繼續持續下降至2%，且經濟仍接近最大就業水平，那麼逐步轉向更加寬鬆的貨幣政策可能是適當的。隨著時間過去，政策立場保持中立。」

美股28日因感恩節假期而休市，29日將提早收盤，預計交易量將保持清淡。

EY-Parthenon首席經濟學家達科(Gregory Daco)表示，明年經濟前景將更多地取決於關稅，而不是減稅。

這位經濟學家表示，美國經濟強勁，預計2025年仍將如此。預計2025年經濟可能成長2%；根據亞特蘭大Fed的GDPNow估計，第4季實質GDP成長率為2.6%。

但總統當選人川普提議的關稅在來年的實施程度，仍然是經濟預測的一個懸而未決的問題，並且比稅收政策的任何變化都更重要。

達科表示：「事實是，在預測範圍內，關稅對經濟成長的拖累可能會超過減稅。」「如果我說稅收在2026年不會發生變化，你的反應將與稅收在2026年會降低時的反應截然不同。就潛在的影響而言，這是一個很大的誤解。」「如果它實施，將對經濟造成約1%的壓力。如果沒有實施，基本上沒有效果。你不會受到那種阻力，但也沒有正面的效果。」

Semtech上漲18.1%，創2020年3月以來最佳單日表現。這家半導體製造公司的營收和獲利均超過華爾街對第3季的預期，並發布本季的強勁財測。

該公司調整後每股獲利為26分，營收2.368億元，高於FactSet調查分析師預期的每股23分和營收2.329億元。

該股今年來上漲191%。

材料和能源股限制了史指的漲幅。史指上漲0.57%。然而，能源和材料板塊拖累史指，分別下跌0.33%和0.79%。

塞拉尼斯領跌材料類股，下跌4.77%。道氏化學(Dow Inc.)和馬賽克(Mosaic)緊隨其後，跌幅均超過2.9%。

德文郡和響尾蛇則是能源類股中表現最差的個股，均下跌逾1.4%。