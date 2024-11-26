被首相一職耽誤的投資大師：石破茂

日本首相石破茂未必是個好的政治人物，但肯定是個表現突出的投資人。(路透)

日本 首相石破茂 未必是個好的政治人物，但肯定是個表現突出的投資 人，他近幾年的績效勝過日股大盤。

英國金融時報（Financial Times）報導，根據野村證券的分析，自2020年起，石破茂投資的個股上漲約102%，遠超過東證指數同期的60%漲幅。石破茂的績效也比他內閣成員好，包含財務大臣加藤勝信（他的績效為83%），以及經產大臣武藤容治（53%）。

石破茂據說著迷於與軍事設備，而他持有七檔股票，包括三菱重工、川崎重工，兩家日本最大的國防承包商，自去年日本提高國防預算占GDP比重近一倍，這兩家公司的股票已一飛沖天。

他的持股還包括日本製鐵。另據路透引述消息人士指出，石破茂近日已致函美國總統拜登，敦促白宮批准日鐵併購美國鋼鐵一案，以避免雙方促進關係發展的努力受到嚴重打擊。

野村的分析是在當局上周公布石破茂內閣成員的申報財產之後，日本內閣成員禁止在朝當官期間交易股票、不動產和其他資產，而野村分析師發現這些閣員的投資組合自2020年以來都沒什麼變。他們也拿石破茂目前的投資組合和2016年揭露的情形相比，發現基本上沒有變化。他上一次入閣是2016年的時候。