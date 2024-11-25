新財長人選獲市場歡迎 道指和小型股收創新高

美股普遍上漲，推動道瓊工業指數、史坦普500指數和以小型股為主的羅素2000指數創下新高紀錄。投資人看好總統當選人川普選擇的財政部長貝森特將會引導經濟而不引發通膨。美聯社

美股普遍上漲，推動道瓊工業指數、史坦普500指數和以小型股為主的羅素2000指數創下新高紀錄。投資人看好總統當選人川普 選擇的財政部長貝森特將會引導經濟而不引發通膨。

藍籌股道指上漲440.06點或0.99%至4萬4736.57點。史指上漲18.03點或0.3%收5987.37點。兩者盤中創下歷史新高，而道指更是創下新的收盤紀錄。那斯達克指數上漲51.18點或0.27%收1萬9054.84點。

投資人對川普提名Key Square Group創辦人貝森特(Scott Bessent)的決定表示歡迎。羅素2000指數上漲1.47%，超越2021年創下的盤中高點。史指成分股中，每4支就有超過3支股票上漲。

投資人將對沖基金經理人貝森特視為支持股市的人，認為他可能有助於緩解川普的一些最極端的保護主義政策，例如對進口徵稅的立場。

貝森特在本月稍早被選中之前表示，「我建議逐步實施關稅。」「如果將物價調整與川普總統談論的所有其他通貨緊縮政策結合起來，我們將再次達到或低於2%的通膨目標。」

在22日晚間公布貝森特將出任財長後，美國公債殖利率 和美元指數回落。10年期公債殖利率在25日交易中下跌超過14個基點。LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，這些走勢加上當天美股上漲，顯示出對川普決定的「教科書式」積極反應。

他說，「你不能要求市場還有更好的反應。」「這是市場的掌聲。」

另一方面，大型科技股走勢參差。亞馬遜和Alphabet收盤走高，而輝達和Netflix則下跌。

25日的走勢進一步證實了上周上揚已經重啟了選後反彈。總統競選結束後，美股飆升，但由於對殖利率上升和川普政策可能引發通膨的擔憂持續存在，股市漲勢一度暫停。

由於感恩節 假期，美國市場28日休市，29日提早收盤，因此本周交易量可能會清淡。在縮短的交易周中，利率前景可能成為焦點。

投資人將關注27日的10月個人消費支出(PCE)物價指數，這是聯準會首選的通膨指標。聯準會最近一次政策會議的紀錄也將於感恩節前發布。

雖然感恩節到年底期間市場通常表現強勁，但美國商銀預計11月底假期後走勢會出現一些困難。

該行技術研究策略師薩特邁爾(Stephen Suttmeier)表示，感恩節後一周，史指通常會在年底反彈進入高速狀態之前出現一些「消化」。根據自1928年以來的歷史數據，史指在感恩節當周上漲約53%，但結束後平均下跌0.01%。

換句話說，他表示，「感恩節後的下跌在年底前會出現。」

數據顯示，在這個時間範圍內的確應該出現「走勢分歧」。薩特邁爾發現自1928年以來，史指在感恩節後至年底前有71%的機率上漲，但期間平均漲幅只有1.5%。

感恩節所在的一周雖然縮短，但從歷史上看也是正面的。事實上，史指當周漲幅有60%的機會上揚，平均回報率約為0.3%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，進入假期季，多頭處於領先地位，「過去有句老話說：空頭有感恩節，但多頭有聖誕節。」「也許今年，多頭將兩者兼而有之。」

他表示，目前市場上的過剩問題已經存在一段時間。因此，交易員現在認為它們不會阻礙任何進展，「在找到新的擔憂理由之前，情況會一直向前、向上。」

隨著債券價格走強和固定收益殖利率暴跌，地區銀行和其他金融股成為市場的中堅力量，幫助推動指數在不同時期創下歷史新高。

史坦普1500指數中所有區域銀行股票的分類指數上漲超過2%，創2022年4月以來最高水準。區域銀行組成600指數在11月上漲了17%，第4季至今上漲了22%，估計2024年將上漲近34%。

觸及52周高點的個別地區性銀行包括M&T Bank Corp.和Western Alliance Bancorp。