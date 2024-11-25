我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普加關稅前 黑五宜買這些商品

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

編譯吳孟真／綜合外電
隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透
隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

近年人工智慧（AI）風潮，意外使藤倉公司（Fujikura）這間沒沒無聞的日本線纜製造商搖身一變，成為日本股市最亮眼的一顆星。

彭博資訊報導，Fujikura今年股價已飆漲逾400%，是日經225平均指數表現最佳的成分股。該公司25日加入MSCI全球指數，但同時間，另有八個日企將從該指數中被移除。

Fujikura是製造光纖電纜的專門廠商，蘋果是其最大客戶之一。該公司財務長飯島和人表示，Fujikura生產業界中直徑最小的一些線纜產品，不需額外管道就能在狹小空間使用。

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，Fujikura成為標準的「鋤與鏟」（picks and shovels）投資題材，也就是開發AI所需的基礎材料。

彭博分析，AI中心所需的資料中心建設、電力供給和通訊網路相關支出，將需至少1兆美元。顧問機構麥肯錫（McKinsey）指出，全球資料中心裝置容量預期在2030年前，每年增加33%。

Fujikura月初將本會計年度營收預測上調17%至1,040億日圓（6.74億美元）。該公司逾70%營收來自海外，約38%來自美國。

隨著川普回鍋白宮，Fujikura決意避免來自其最大市場（美國）的關稅。Fujikura也已採取措施，遵循鼓勵美國製造的「BABA法案」（Build America, Buy America Act）。

飯島說，「我們剛完成一個符合BABA的生產基地，將在美國生產超高密度光纖電纜」，未來「就算出現對進口材料不利的新問題」，這將保護Fujikura的生意。

Fujikura也表示，已經找到下一個良機：核融合。這項技術已受到多位億萬富豪的支持，如貝佐斯、比爾蓋茲和OpenAI執行長奧特曼

雖然核融合尚未被證實可大規模發電，一旦成為事實，市場將有電線和線纜的需求。飯島說，「我們希望這會是2030年後，纜線產業的一大支柱」。

AI 日本 奧特曼

上一則

微策略公司再砸54億美元 大買比特幣

下一則

巴菲特調整身後捐贈計畫 加碼捐11.4億美元波克夏股票

延伸閱讀

亞馬遜槓上OpenAI 再砸40億元投資AI新創

亞馬遜槓上OpenAI 再砸40億元投資AI新創
OpenAI考慮推出瀏覽器挑戰Google 前路可能還很長

OpenAI考慮推出瀏覽器挑戰Google 前路可能還很長
金山市長過渡委員會 OpenAI執行長奧特曼加入

金山市長過渡委員會 OpenAI執行長奧特曼加入
OpenAI執行長奧特曼 加入金山市長過渡委員會

OpenAI執行長奧特曼 加入金山市長過渡委員會

熱門新聞

輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
為Mate70系列預熱，華為終端19日上午連發三部宣傳影片，值得注意的是，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。影片截圖

AI成Mate70最大賣點？華為預告片劇透3大功能

2024-11-19 16:28
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20
分析師給特斯拉的目標價最高設在400美元，有人預測史坦普500指數能飆到6,500點。(路透)

川普太大方...特斯拉目標價最高喊400美元 大摩估史坦普飆到6,500點

2024-11-18 20:38

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手

李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手
華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣