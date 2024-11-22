道指漲逾400點 收創歷史新高 史指連漲5日
道瓊工業指數收盤創下新高，為本周股市的漲勢畫下句點。
道指上漲426.16點或0.97%至4萬4296.51點，創歷史收盤新高，也是連續第3個交易日上漲。史坦普500指數上漲20.63點或0.35%收5969.34點，連續第5個交易日上漲。
以科技股為主的那斯達克指數上漲31.23點或0.16%至1萬9003.65點。輝達(Nvidia)和Alphabet分別下跌3.22%和1.71%，限制了其漲幅。
道指本周上漲約2%，史指和那指各上漲約1.7%。相較於上周華爾街大選後漲勢陷入停滯的情況出現轉變。
22日的走勢也代表了投資人從科技股轉向市場對經濟更敏感領域的趨勢的延續。這可以解釋為什麼工業和非必需消費品類股帶動史指走高，而通訊服務類股表現最差。
雖然科技業表現不佳，但比特幣卻接近期待已久的10萬元里程碑。小型股本周也表現強勁，羅素2000指數22日上漲1.8%，本周上漲4.5%。
CFRA Research投資長史托佛(Sam Stovall)表示：「投資人正從之前的大型通訊服務和科技領域轉向非必需消費品、工業和金融等其他周期性類股以及中小型股票。」「推動因素仍然是傳統的選舉結束後的上漲，史坦普1500指數中所有規模、風格和類股的股價均上漲。」
Blanke Schein Wealth Management投資長申恩(Robert Schein)表示，近期的波動不應讓投資人質疑市場在2024年底前是否依然強勁，「11月股市正在實現歷史性的季節性強勢。」「預計這種強勁走勢將持續到年底。」
他補充說：「雖然隨著投資人開始質疑選後反彈，市場在過去一周一直波動，但我們相信市場的整體基本面仍然強勁，並支撐著股價。」
即使Strategas對分析師2025年預測的營收成長率持一定程度的懷疑，但它「承認營收方向似乎是正確的」。可以肯定的是，它認為明年的消費趨勢可能會減弱。
執行長博恩薩克(Nicholas Bohnsack)在最新的研究報告中寫道：「在我們看來，隨著工資和儲蓄成長周年紀念日的到來，消費者將很難複製其強勁的正向趨勢線。」
在投資銀行Needham開始分析後，Decker's Outdoors股價達到前所未有的水平。該股22日上漲5.63%，連續第3個交易日上漲，並創下盤中新高，超過6月創下的水平。
分析師尼基奇(Tom Nikic)對該股給予買入評級，並將該股添加到該公司的「確信名單」中。他的218元目標價相當於比21日收盤價上漲近20%。
他在最新報告中寫道，「Decker's是我們品質最高的公司之一。」它擁有「令人印象深刻的多年業績記錄、Hoka和UGG這兩個業內最強大的品牌、一流的管理團隊和堡壘般的資產負債表。」
該股2024年至今的漲幅超過71%，預計將連續第9年上漲。
在輝達上季表現和Blackwell的預期成長之後，瑞銀集團仍然認為輝達的前景良好，並且對明年年底的人工智慧(AI)運算產業保持樂觀。
分析師甘托里(Sundeep Gantori)在最新報告中寫道：「在2025年預計營收成長強勁的背景下，我們對AI計算產業，尤其是輝達保持積極看法。」「不過，投資人不應忽視2025年的潛在風險，包括產品轉型和關稅相關的不確定性。」
鑑於對AI半導體和領先雲端平台提供商的積極看法，他建議投資人透過買入優質AI股票或結構性策略來利用近期波動性較高的機會，「我們確實看到2025年底左右存在一些產品轉型風險以及與關稅相關的不確定性。然而，在現階段，我們認為AI供應鏈的這些風險相對可控。」
Super Micro Computer上漲11.62%，使其本周漲幅超過77%，創下有史以來最大單周漲幅。
該公司本周稍早宣布聘請BDO作為新的審計師，並向那斯達克提供一份概述其如何遵守交易所規則的計劃，隨後股價上漲。
今年以來，該股已上漲16%；本月至今上漲超過13%。
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