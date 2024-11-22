道指漲逾400點 收創歷史新高 史指連漲5日

道瓊工業指數收盤創下新高，為本周股市的漲勢畫下句點。路透

道瓊工業指數收盤創下新高，為本周股市的漲勢畫下句點。

道指上漲426.16點或0.97%至4萬4296.51點，創歷史收盤新高，也是連續第3個交易日上漲。史坦普500指數上漲20.63點或0.35%收5969.34點，連續第5個交易日上漲。

以科技股為主的那斯達克指數上漲31.23點或0.16%至1萬9003.65點。輝達 (Nvidia)和Alphabet分別下跌3.22%和1.71%，限制了其漲幅。

道指本周上漲約2%，史指和那指各上漲約1.7%。相較於上周華爾街大選後漲勢陷入停滯的情況出現轉變。

22日的走勢也代表了投資 人從科技股轉向市場對經濟更敏感領域的趨勢的延續。這可以解釋為什麼工業和非必需消費品類股帶動史指走高，而通訊服務類股表現最差。

雖然科技業表現不佳，但比特幣卻接近期待已久的10萬元里程碑。小型股本周也表現強勁，羅素2000指數22日上漲1.8%，本周上漲4.5%。

CFRA Research投資長史托佛(Sam Stovall)表示：「投資人正從之前的大型通訊服務和科技領域轉向非必需消費品、工業和金融等其他周期性類股以及中小型股票。」「推動因素仍然是傳統的選舉結束後的上漲，史坦普1500指數中所有規模、風格和類股的股價均上漲。」

Blanke Schein Wealth Management投資長申恩(Robert Schein)表示，近期的波動不應讓投資人質疑市場在2024年底前是否依然強勁，「11月股市正在實現歷史性的季節性強勢。」「預計這種強勁走勢將持續到年底。」

他補充說：「雖然隨著投資人開始質疑選後反彈，市場在過去一周一直波動，但我們相信市場的整體基本面仍然強勁，並支撐著股價。」

即使Strategas對分析師2025年預測的營收成長率持一定程度的懷疑，但它「承認營收方向似乎是正確的」。可以肯定的是，它認為明年的消費趨勢可能會減弱。

執行長博恩薩克(Nicholas Bohnsack)在最新的研究報告中寫道：「在我們看來，隨著工資和儲蓄成長周年紀念日的到來，消費者將很難複製其強勁的正向趨勢線。」

在投資銀行Needham開始分析後，Decker's Outdoors股價達到前所未有的水平。該股22日上漲5.63%，連續第3個交易日上漲，並創下盤中新高，超過6月創下的水平。

分析師尼基奇(Tom Nikic)對該股給予買入評級，並將該股添加到該公司的「確信名單」中。他的218元目標價相當於比21日收盤價上漲近20%。

他在最新報告中寫道，「Decker's是我們品質最高的公司之一。」它擁有「令人印象深刻的多年業績記錄、Hoka和UGG這兩個業內最強大的品牌、一流的管理團隊和堡壘般的資產負債表。」

該股2024年至今的漲幅超過71%，預計將連續第9年上漲。

在輝達上季表現和Blackwell的預期成長之後，瑞銀集團仍然認為輝達的前景良好，並且對明年年底的人工智慧(AI )運算產業保持樂觀。

分析師甘托里(Sundeep Gantori)在最新報告中寫道：「在2025年預計營收成長強勁的背景下，我們對AI計算產業，尤其是輝達保持積極看法。」「不過，投資人不應忽視2025年的潛在風險，包括產品轉型和關稅相關的不確定性。」

鑑於對AI半導體和領先雲端平台提供商的積極看法，他建議投資人透過買入優質AI股票或結構性策略來利用近期波動性較高的機會，「我們確實看到2025年底左右存在一些產品轉型風險以及與關稅相關的不確定性。然而，在現階段，我們認為AI供應鏈的這些風險相對可控。」

Super Micro Computer上漲11.62%，使其本周漲幅超過77%，創下有史以來最大單周漲幅。

該公司本周稍早宣布聘請BDO作為新的審計師，並向那斯達克提供一份概述其如何遵守交易所規則的計劃，隨後股價上漲。

今年以來，該股已上漲16%；本月至今上漲超過13%。