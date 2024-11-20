道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

眾所矚目的輝達 第三季財報，在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI 的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。

史指微升0.13點收5917.11點，而道瓊工業指數上漲139.53點或0.32%收4萬3408.47點。那斯達克指數下跌21.33點或0.11%收1萬8966.14點。

在其他消息方面，零售商目標百貨(Target)下跌21.41%，該公司公布了兩年來最大的獲利下滑，並因可自由支配需求疲軟和成本壓力而下修全年財測。

這種失望情緒對其他主要零售股帶來壓力，SPDR S&P Retail ETF下跌0.88%。折扣零售商Dollar Tree、Dollar General和Five Below分別下跌2.61%、4.22%和1.74%。亞馬遜也下跌0.85%。

輝達(Nvidia)股價在備受期待的財報發布前下跌0.76%，在財報公布後的盤後交易也下跌。

「對輝達獲利的擔憂和不斷升級的政治緊張局勢令投資 人感到擔憂。」卡森集團(Carson Group)首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)說，「但是我們不要忘記，股市仍然經歷了歷史性的一年，經濟也沒有顯示出任何重大放緩的跡象。」

所有的目光都集中在人工智慧(AI)寵兒輝達身上。考慮到這家晶片製造商3.6兆元的市值，財報結果可能比一些重要的經濟報告更重要，並為本周股市走勢定下基調。投資人將尋求Blackwell AI晶片需求的詳細信息，該公司執行長黃仁勳(Jensen Huang)上個月稱其需求「瘋狂」。

在選後將主要基準指數推升至新高的大幅反彈消退之後，投資人將輝達財報視為今年底前市場重新加速的潛在催化劑。由於聯準會主席鮑爾上周暗示並不急於降息，股市陷入困境。俄羅斯和烏克蘭之間不斷加劇的地緣政治緊張局勢，也令市場感到不安。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在最新報告中寫道：「像大多數投資人一樣，我們將密切關注輝達的財報，以尋找有關AI支出的任何線索。」「我們認為任何負面消息或令人失望的支出趨勢，都是可能延遲甚至扭轉經濟崩盤到年底的主要風險之一。」

康卡斯特(Comcast)上漲1.58%，該媒體公司宣布計劃分拆其有線電視網絡，包括MSNBC和CNBC。預計分拆將需要大約一年的時間。康卡斯特在10月的財報電話會議上首次暗示了可能的分拆。

摩根大通認為Salesforce未來還有更大的上行空間，理由是該公司有能力在軟體公司面臨的嚴峻形勢下繼續保持良好營運。

分析師墨菲(Mark Murphy)將目標價調升30元至340元，相當於較19日收盤價上漲5.1%。墨菲也重申了他的加碼評級。

他在給客戶的信中寫道：「我們堅信，即使在影響所有軟體公司的充滿挑戰宏觀環境下，Salesforce營運的商業模式雖受影響，但沒有被打敗。」「隨著公司轉向效率策略，在成長放緩與獲利能力和自由現金流生成之間取得平衡，同時將生成式AI功能注入雲端，我們繼續看到最終的上行趨勢。」

Salesforce股價在去年上漲98.5%的基礎上，2024年至今上漲近23%。如果2024年全年上揚，這將是該股過去8年中第7次獲利。

德意志銀行宏觀策略師艾倫在本周給客戶的報告中表示，當估值像現在過高時，股市總是會回檔。

他指出：「轉折點可能很快就會出現，而且當估值一開始就被拉高時，進一步上漲的空間可能有限。」「歷史上高回報的例子往往伴隨著巨大的逆轉。」

該銀行引用經濟學家席勒(Robert Shiller)制訂定的周期性調整本益比(CAPE)當前的高讀數，認為「上個世紀，史指的CAPE比率僅在另外兩次情況下高於」今天。

在1990年代末的網路泡沫和2008年全球金融危機之前的時期，「由於估值一開始就很高，因此進一步上漲的空間很小，而且每次之後都出現重大調整」。艾倫寫道，「事實上，兩次CAPE比率都達到了今天的水平，然後又出現了重大調整。」

在摩根史坦利(Morgan Stanley)將評級從減碼調升至同等權重後，檸檬水(Lemonade)上漲16.04%，觸及52周新高。該投行還將目標價從23元調升至42元，較19日收盤價上漲約5%。

分析師黃鮑勃(Bob Huang)在最新報告中寫道，該保險公司在19日舉行的投資人大會活動中概述了一個「雄心勃勃」的目標，即在未來幾年內將其業務保費從10億元成長到100億元，「更重要的是，該公司正在規劃在2027年達到淨獲利的道路，這比我們和市場共識樂觀得多。」