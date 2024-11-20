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趕在川普加徵中國關稅前 美國企業加緊囤貨

編譯劉忠勇／綜合外電
上個月中國出口激增。有些經濟學家認為，這多少是因為美國選舉結果不明之下提前進口所致。(美聯社)
上個月中國出口激增。有些經濟學家認為，這多少是因為美國選舉結果不明之下提前進口所致。(美聯社)

美國企業再度祭出在川普上次任內使用過的策略：趕在加徵關稅之前囤積進口產品。如今，他們也考慮要如何因應關稅的影響：是否有辦法漲價？是否需要物色中國以外的供應商？

據國際貨幣基金（IMF）分析，川普於2018年對中國發動貿易戰時，美國業者連忙在關稅實施前提前進口。結果美國對中國貿易逆差先是在2018年擴大，2019年再下降。

上個月中國出口激增。有些經濟學家認為，這多少是因為美國選舉結果不明之下提前進口所致。中國10月出口較去年同期成長近13%，遠高於市場普遍預期，比9月的2.4%的成長幅度顯著上升。

華爾街經濟專家認為，由於提前進口，中國出口成長接下來的幾個月應該仍會保持強勁。

中國仍然是全世界最大的貨品出口國，而美國是最大的買家。去年，美國業者採購約4,300億美元的中國商品，以電腦和電子產品為主。

儘管中國占美國進口的比率已從2017年的22%降至2023年的14%左右，但美中之間不斷調高的關稅，都無助於抑制美國在全球貿易整體貿易逆差或中國的整體貿易順差。

據IMF分析，貿易持續失衡，其實是美國消費者的強勁需求和中國國內需求的疲弱所致。美國業者已增加從越南等地的進口比重，而中國則擴大對東南亞等地區的出口。

有些經濟學家對美國能否如川普所願將中國產品的關稅全面提高到60%感到懷疑。高盛經濟學家預測，就有效稅率而言，對中國額外增加的關稅可能平均增加20個百分點。

除了對中國貨品的關稅外，川普還提議對所有國家的進口商品課徵10%到20%的關稅。

加州大學洛杉磯校區供應鏈管理教授Chris Tang表示，提前進口「只是濟急手段」，在關稅持續升高且範圍更廣的環境下，業者需要額外的策略。

道瓊社報導，業者已經開始將製造業從中國轉移到東南亞和拉丁美洲等地，預料這一趨勢會持續下去，前提是買家能夠找到合適的替代對象 。

貝恩顧問公司今年一項調查發現，美國企業69%的執行長和營運長計劃降低對中國的依賴，這比率高於2022年的55%。

關稅 川普 東南亞

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