俄烏戰況升級 美股道瓊早盤跌逾300點 台積Nvidia逆勢揚

外界擔憂俄烏戰爭升溫，美股早盤下跌。(美聯社)

在傳出美國允許烏克蘭 用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國 總統普亭 19日做出回應，他正式簽署相關法律，允許擴大使用核武器，等同降低動用核武的標準，令外界擔憂俄烏戰爭升溫，引發避險買盤，美債、日圓和瑞士法郎等典型避險資產價格應聲上漲，美股早盤則下跌。

美股早盤三大指數19日早盤開低走低，道瓊工業指數下跌323點或0.7%，標普500跌0.5%，那斯達克綜合指數挫0.4%。費城半導體指數滑落0.4%，台積電ADR逆勢上漲0.7%。輝達揚升1.7%。特斯拉跌0.6%。美超微飆漲22%。

在俄烏戰爭正好滿「千日」的這一天，市場之所以如此不安，一來是有報導說烏克蘭軍隊已用西方供應的長程飛彈，對俄羅斯發動首次攻擊，二來是普亭已批准更新版的「核理論」，降低了俄國動用核武的門檻，表明只要遭受任一核武國家支持的傳統（非核武）飛彈攻擊，就可以考慮動用核武。

法國盛寶銀行銷售交易主管圖埃尼說，「這樣的市場反應合乎邏輯，昨天就已感覺到緊張情勢正在升高，就目前來看，市場反應有所節制，有些人還處於觀望的狀態」。

TJM Europe董事總經理瓊斯則說，「這純粹是地緣政治問題，市場正受到普亭相關頭條新聞的影響，基金發出了一連串的賣出訊號」。

俄國的「核理論」又稱核準則，內容規範使用核武的規則和先決條件，這次俄國更新核理論的決定，是克里姆林宮對美方准許烏克蘭用美製長程飛彈的回應，且即日生效。根據更新內容，傳統飛彈、無人機和其他飛行物的攻擊，都可能達到讓俄國考慮發動核武攻擊的標準。

俄新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，莫斯科意識到，美國政府將在未來兩個月內盡一切努力確保烏克蘭的戰事繼續下去。