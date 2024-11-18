美債殖利率揚 美股早盤漲跌互見 特斯拉大漲7%

美股18日早盤四大指數漲跌互見。路透

美債殖利率 上揚，加上投資人靜候周三（20日）美股盤後公布的輝達 財報、及即將上任的川普 團隊財長人選，美股18日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，史坦普500指數跌0.05%，那斯達克指數上漲0.1%，費城半導體指數遊走平盤上下；台積電ADR跌1%。

輝達重挫2%，據傳該公司的Blackwell人工智慧（AI）晶片，在伺服器連接使用時有過熱問題。輝達將在20日公布第3季財報，是美股本周走勢的重要催化劑，財報結果將考驗AI漲勢的持續力道，交易者並將關注Blackwell晶片的需求展望。

特斯拉大漲7%，據傳川普團隊有意鬆綁自駕車規定。

美國10年期公債殖利率上漲5個基點，逼近4.5%，反映外界憂慮川普的孤立政策將使通膨復燃，並阻礙降息。芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，交易員估計，Fed在12月按兵不動的機率為38.1%，並有數名經濟學家縮減明年的降息預期。

川普時代的新財長人選，也備受關注。Principal資產管理公司的首席全球策略師沙阿指出，財長人選的重要性不言而喻，關係到減稅、財政赤字、關稅及其通膨衝擊等。

川普勝選題材之一的比特幣，擺脫跌勢，一度突破9萬美元大關。另外，金價也揚升1%以上，主要是高盛分析師預測，金價在明年底將再創新高。