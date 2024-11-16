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美超微會被下市嗎？這一天大限在即

編譯陳苓／綜合外電
美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透
美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美國伺服器大廠美超微（Super Micro）延遲繳交10-K年報，至今也尚未找到新的會計師，該公司須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因，才能免於從那斯達克交易所下市的命運。

美超微須在18日之前，向那斯克交易所提交止於6月30日的10-K年報、或是呈交如何繳出年報的計畫，以符合那斯達克交易所的上市規定。截止日期原本是周六（16日），但那斯達克規定，若期限適逢周末、聯邦假期或那斯達克假期，可順延至下一個交易日。

倘若美超微提出的計畫，獲得那斯達克交易所批准，提交年報的期限可能延至明年2月。那斯達克想了解美超微董事會是否調查了會計問題、想明白遲交的確切原因、及董事會的行動時間表。

要是那斯達克駁回美超微的合規計畫，該公司可以要求交易所聽證小組舉行聽證會，檢討相關決定。美超微不會立即下市，聽證小組將請求中止下市15天，下市期限最久可延後180天。

但那斯達克交易所的考量之一，為業者是否有未遵循美國證管會規定的前例。美超微在2015~2017年曾錯報財務數字、並延遲公布重要文件，2017年從那斯達克下市，兩年後才又重新掛牌。

Wedbush分析師布萊森指出，那斯達克資料指出，決定是否需要延期時，部分考慮因素是公司的具體狀況，包括過去法遵紀錄，美超微也許更難取得延期。

儘管如此，歷史經驗顯示，下市程序相當費時。美超微2017年6月未準時繳交年報，獲得延期至12月，隨後在2018年5月舉行聽證，並再次延期至該年8月。該公司在2018年8月也未能交出年報，股票才遭下市。

那斯達克

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