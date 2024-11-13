選後行情暫歇 史指和道指收平 半導體拖累那指

由於大選後反彈失去一些動力，史坦普500指數和道瓊工業指數收盤接近持平。交易員也考量了符合預期的重要通膨報告。美聯社

由於大選後反彈失去一些動力，史坦普500指數和道瓊工業指數收盤接近持平。交易員也考量了符合預期的重要通膨報告。

史指小漲1.39點或0.02%收5985.38點；道指上漲47.21點或0.11%收4萬3958.19點，早盤一度上漲了230點。那斯達克指數下跌50.66點或0.26%收1萬9230.74點。

10月消費者物價指數(CPI)年率小幅加速至2.6%，與《道瓊》調查的經濟學家的一致預期相符。不包括食品和能源的核心CPI上個月上漲3.3%，也符合預期。根據CME的FedWatch工具，通膨報告發布後，聯邦基金期貨交易顯示聯準會 決策者很可能12月再次降息 。

TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示：「該是停止擔心聯準會和通膨的時候了。」「自大選以來，股市一直處於脫韁野馬狀態，今天的數據對這個趨勢沒有任何影響。12月仍將降息。」

隨著市場從大選後的反彈稍作喘息，主要股指12日下跌。道指下跌約382點或0.9%；史指下跌0.3%，以科技股為主的那指微跌0.1%。

川普 上周勝選後華爾街股市上漲並推動股指創下歷史新高。道指11日首次收於4萬4000點之上，而史指和那指也創下新高紀錄。加密貨幣的漲幅也擴大，比特幣13日一度突破9萬3000元，因為人們希望川普兌現對該行業的一系列承諾。

本周稍後發布的其他值得注意的經濟數據，包括生產者物價指數(PPI)數據和零售銷售數據，將分別在14日和15日公布。

10月通膨數據提高了市場對聯準會將在12月再次降息的預期。

根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的FedWatch指標，繼10月CPI發布，顯示12個月通膨率為2.6%，符合預期，交易員將降息25個百分點的可能性提高至82% 左右。一天前，市場預期降息機率僅59%。

交易員隨後預計聯準會將跳過1月，然後在3月再次降息。

半導體股拖累大盤。VanEck Semiconductor ETF(SMH)和iShares Semiconductor ETF(SOXX)分別下跌1.68%和2.12%，連續第4個交易日下跌。

值得注意的是，人工智慧(AI)寵兒輝達下跌1.36%。

網路安全股表現強勁，相較於表現平淡的整體股市。Global X Cybersecurity ETF(BUG)上漲0.39%。Crowdstrike和Zscaler分別上漲1.28%和0.39%，提振了該基金。

結合網路安全和國防公司的SPDR S&P Kensho Future Security ETF(FITE)上漲1.14%，這在一定程度上要歸功於Rocket Lab的飆升。

摩根史坦利表示，今年冬天的節日氣氛可能會更多一些，因為消費者預計會比去年花費更多。

可以肯定的是，消費者仍然有選擇性，並且繼續期待折扣。

策略師韋佛(Michelle Weaver)在最新報告中寫道，「消費者的處境仍然很棘手，因為高收入消費者繼續推動支出，而低收入消費者則感受到多年來物價上漲的影響。因此，消費者不打算跨類別瘋狂消費，並將繼續有選擇地分配預算。」

因此，他預計，那些接觸低價商品的產業將比那些接觸「大件商品」的產業表現更好。

億萬富翁投資者佩爾茲認為，在川普獲得第二個總統任期後，股市可能有些表現過頭了，「樹木不會長到天上，也不會不間斷。」「會有一些事情會令它不安。我認為我們對這次選舉感到興奮。另一方面，你看看國際股市，上周已經大幅下跌。」

他說，「這是兩個不同的市場；其中可能有20家公司在隨勢起舞，但也有其他公司逆勢而為。」