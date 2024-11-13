「川普交易」獨惠美股？其他市場慘兮兮

「川普交易」持續發燒，近日已推升美股屢創新高，但美國以外市場，不但沒有嚐到甜頭，還湧現賣壓。 路透

美股 13日早盤在平盤附近狹幅波動，不過「川普 交易」持續發燒，近日推升美股屢創新高，美元也來到兩年來最高水準。但美國以外的市場，不但沒有嚐到甜頭，還湧現賣壓。

彭博資訊報導，MSCI美國除外世界指數目前來到三個月來最低點，MSCI新興市場指數也在美國大選後下跌逾1%，幾乎吐回今年全數漲幅。印度和菲律賓股市13日已雙雙陷入修正，韓股跌至一年低點，因外國投資 人拋售該國對美國貿易保護主義較無抵禦能力的公司股票，如三星電子。歐股和歐元也雙雙走低。

彭博美元現貨指數12日盤中觸及2022年11月來最高點，13日又繼續攀高。相較下，印尼和巴西等新興市場央行，為支撐本幣，過去一周來也出手干預市場。

如今川普內閣名單逐漸成形，眼看許多準備將他「美國優先」理念付諸實行的忠誠支持者將入閣擔居要職，全球市場冷熱兩樣情的現象，也愈趨明顯。

這也應證了投資人最大的恐懼：美國加徵關稅的勢頭增大，且其他可能攪動市場的政策（如驅逐非法移民和減稅），恐將推升通膨，束縛央行的降息舉措。

這些擔憂也促使投資人將資金留守美國資產。據美銀（BofA）的最新調查，基金經理人對美股曝險已達2013年來最多。另一方面，常被視為對川普交易最無抵禦能力的新興市場，如中國大陸和墨西哥，則慘遭衝擊。

但這不代表美國市場以外，沒有任何安全的投資標的。資金管理業者如Pictet資產管理公司，正加碼在印度這類較不受川普政策影響的市場的投資。

Kasikorn資產管理公司表示，美國可能對中國大陸實施的懲罰性關稅政策，也可能引發資金由大陸轉往東南亞。

但依目前情況來看，美國資產仍是明顯贏家。Pepperstone資深策略師布朗說，「美國例外主義」題材還有很多成長空間，「我對美股牛市深具信心，尤其是川普新內閣可能進一步刺激經濟成長，而新一輪減稅措施，也將提高企業獲利」。