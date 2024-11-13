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分析師：明年油價恐跌到每桶40美元

編譯陳律安／綜合外電
專家認為，若OPEC+未解除自願減產措施，明年油價恐跌至40美元。路透
專家認為，若OPEC+未解除自願減產措施，明年油價恐跌至40美元。路透

看空油市的觀察家表示，如果石油輸出國組織與盟國（OPEC+）解除既有的自願減產措施，2025年國際油價可能大跌40%、下探每桶40美元。

CNBC報導，油價報價機構OPIS能源分析全球主管葛羅札說，對明年油市的疑慮，是2010年阿拉伯之春以降最嚴重的一次，「如果OPEC解除減產措施，又未能達成任何實質的減產協議，油價可能跌到每桶30或40美元。OPEC這些年來的市占率已逐漸下滑」。

若油價跌至40美元，意味著比現行的油價水準足足低約40%。布蘭特原油1月期貨13日盤中小漲0.1%至近72美元、西德州中級原油12月期貨也漲0.1%至68美元。

歐亞集團能源、氣候、資源主管葛羅伊斯坦也說，由於明年的每日原油需求成長預期，可能不會比100萬桶超出太多，因此若OPEC+在2025年徹底解除減產措施，油價「勢必大幅下跌、可能跌到每桶40美元」。

MST Marquee資深能源分析師卡沃尼克也抱持相同看法，他預期，若OPEC+不顧需求面、仍然解除減產措施，實際上將點燃市占爭奪戰，油價將滑落到新冠疫情爆發後僅見的低點。

摩根士丹利（大摩）則預期，隨著中東、美國地緣政治局勢的不穩定性已觸頂回落，預計2025油市將供過於求，據此把明年第1季的油價預期，從每桶77.5美元下修至72美元。

油價 石油 德州

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