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軟銀將成為頭一家 採用最新NVIDIA晶片的超級電腦客戶

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達AI峰會移師東京，參展的Ubitus 發出邀請。(路透)
輝達AI峰會移師東京，參展的Ubitus 發出邀請。(路透)

軟銀集團將成為輝達（NVIDIA）頭一家採用新款Blackwell架構晶片來打造超級電腦的客戶，可望滿足日本為在人工智慧（AI）領域迎頭趕上所帶動的需求。

兩家公司周三表示，軟銀的電信部門計劃建造日本最強大的AI超級電腦，以支持日本國內各種服務。超級電腦將基於輝達的DGX B200伺服器，這產品結合電腦處理器和所謂的AI加速晶片。後續將納入更先進的Grace Blackwell版本。

如此看來，軟銀已在輝達晶片的供應中取得有利形勢。輝達執行長黃仁勳今年發表了Blackwell系列晶片，但生產問題導致推出速度放緩。黃仁勳雖表示量產後供應充足，但客戶仍迫切希望能夠優先取得這些新晶片。

除了新電腦和規劃中的第二台超級電腦外，軟銀集團的電信子公司軟體銀行也將採用輝達的設備，在行動網路上提供AI服務。傳統硬體基於專門設計來最大化行動數據流量的客製化晶片，但對新的AI服務來說並不理想。

輝達AI峰會周三巡迴至東京，黃仁勳在會中說，透過軟銀的服務，「日本將形成一個AI網格」。

他還指出，新的AI-RAN（AI無線接取網路）更適合遠端機器人、自駕車支援在內服務的運作，耗電也少。

AI 輝達 晶片

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