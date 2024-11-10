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比特幣漲破8.1萬 有分析師預測今年衝上10萬大關

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格漲破8萬1000美元。(路透)
比特幣價格漲破8萬1000美元。(路透)

比特幣首度漲破8萬1000美元價位，受美國總統當選人川普擁抱數位資產，以及支持加密貨幣的議員可能在國會大顯身手的展望所激勵。有分析師預期，比特幣今年就會衝上10萬美元。

川普最新在亞利桑那州獲勝，代表他在本次美國大選中橫掃七個戰場州。他的大獲全勝引發了數位資產行業的歡呼，而加密產業先前耗資超過1億美元支持多位加密貨幣的候選人。

比特幣在周日大漲6.1%，接著今天在亞洲盤的清晨時段攀升至空前的8萬1497美元。多頭氣勢也帶動較小的加密貨幣上漲，包括馬斯克青睞的狗狗幣大漲。

做市商Auros的香港常務董事Le Shi表示：「考量到人們對川普支持加密貨幣的看法，上漲只是時間問題，這正是我們現在看到的情況。」

川普在競選時誓言要把美國打造成數位資產行業的中心，包括建立戰略性比特幣儲備，並任命熱中於數位資產的人士擔任監管官員。目前，興高采烈的交易人士們對諸如相關政策提議可能的實施速度或戰略儲備是否實現等問題並不關心。

比特幣今年來大漲約92%，受惠於美國核准現貨比特幣ETF、市場需求強勁與聯準會降息所帶動。比特幣今年來的漲勢已超越投資股票和黃金帶來的報酬。

彭博資訊分析師指出，選擇權的買權投資人轉向指望比特幣衝上10萬美元只是遲早的事。

另外，長期看多比特幣的Fundstrat分析師Tom Lee近期接受CNBC節目專訪時預測，比特幣價格今年可望衝破10萬美元。他認為，監管減少，會是這一多頭看法的催化因素之一。

Tom Lee指出，比特幣有可能成為美國國庫的儲備資產。如果比特幣價格上漲，它實際上可以抵銷美國的預算赤字。

比特幣 川普 貨幣

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