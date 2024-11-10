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川普上台美債再跌一波？分析師憂10年期殖利率恐重攀5%

編譯葉亭均／即時報導
分析師擔心川普的經濟政策會引發美債殖利率再度上揚。（路透）
分析師擔心川普的經濟政策會引發美債殖利率再度上揚。（路透）

川普當選美國總統而引發的債券市場賣壓，在上周戛然而止，止跌的速度有如它展開跌勢般地迅速。不過，貝萊德、摩根大通和TCW集團持續發出警告，表示債市的顛簸道路遠未結束。

川普即將重返白宮，已經大幅改變了美債市場的展望，10月的價格下跌，已經讓今年來多數的漲勢吐回。

在聯準會展開降息的不到兩個月後，川普可能減稅、大肆加徵關稅的展望可能會推升進口物價、在已經強勁的經濟局面上再添刺激力道，進而可能導致通膨復熾。除非大規模削減支出，否則川普的財政計畫將導致聯邦預算赤字暴增，這重燃市場疑慮，即債券持有人將要求更高的殖利率，來吸收持續增加的美債新供應。

Allspring Global Investments的Plus固定收益團隊主管瑞琳（Janet Rilling）表示，一種情節是「債券市場透過令人不悅的殖利率上揚，來慢慢引導財政紀律。」她預測美國10年期公債殖利率可能重返5%，即2023年底時的高峰，這代表比上周五高出約70個基點，「那是周期高點，如果研議的關稅全面實施，那麼這是一個合理的水準」。

關於川普如何啟動相關政策仍有諸多不確定性，而一些可能的影響已經被納入價格考量，市場投機人士早已在選前押注川普將勝選。雖然10年與30年期美債殖利率在上周三攀升至數月來最高，但接下來兩天又再度落回，讓全周殖利率下滑至比一周開始時更低。

不過，川普的政策將刺激經濟成長，已經讓交易人士縮減聯準會明年降息預期，這澆熄了債市將隨貨幣政策寬鬆而大漲的希望。

高盛集團、巴克萊、摩根大通的經濟分析師已經縮減Fed降息幅度的預測。交換合約的交易人士目前預期Fed將在2025年中把基準利率降到4%，這比9月時的原先預期高出一個完整的百分點。目前美國的基準利率為4.5%至4.75%。

本周將出爐的經濟數據可能會引發債市新波動，尤其是最新的消費者物價指數（CPI）和生產者物價（PPI）即將出爐。Fed主席鮑爾、紐約聯準銀行總裁威廉斯和Fed理事沃勒也準備發言，提出相關展望看法。

彭博策略師表示：「選舉交易準備暫歇，投資人尋求重新校準風險並從檯面上進行一些獲利了結。這有點像是我們在2016年選舉後見到的情勢。標普500指數在重新起飛前暫歇數日，美債殖利率上升的情況更為持續和明顯，而Fed將處在重新啟動升息正常化的邊緣，而非正在降息周期。」

貝萊德投資長李德（Rick Rieder）向投資人表示，不應該預期債券價格從現在起將上漲，近期是把短期債券鎖定在高殖利率水準的機會，但他對於較長期債券面臨的不確定性感到審慎。在Fed上周四開完會後，李德在給客戶的報告中表示，日前債市的拋售讓短期殖利率「極具吸引力」，但「冒險搶進較長天期利率的狂野藍色領域或許不值得令人興奮」。

其他分析師則認為債市面臨進一步下滑的風險。摩根大通資產管理公司固定收益投資長米歇爾（Bob Michele）預期在川普主政下，10年期公債殖利率可能最終會回到5%；歐洲最大資產管理公司Amundi的投資長莫蒂埃（Vincent Mortier）也有類似看法，表示這是個可能波及股市、促使投資人把資金轉向債券的實質警戒水準。

殖利率 川普 債券

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