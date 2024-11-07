史指那指再創新高 Fed如預期降息未中斷 選後樂觀氛圍

Fed決策並未打壞美股慶祝川普行情的興緻。歐新社

美國股市周四收盤上漲，史坦普500指數和那斯達克綜合指數再創新高，聯準會（Fed）如預期降息 1碼（0.25個百分點），市場延續周三川普 當選美國總統引發的大漲氣勢。

史坦普500指數上漲 44.06 點，漲幅 0.7%，至 5,973.10 點；那斯達克綜合指數大漲286點，至19,269.46點，漲幅1.5%。道瓊工業指數微跌 0.59 點至 43,729.34 點。

費城半導體指數大漲2.3%，輝達（NVIDIA）上漲2.3%，再創歷史新高，台積電ADR也大漲4.1%。

Fed周四下午宣布降息0.25個百分點，符合市場普遍預期，加上川普上台後可能減稅和放鬆監管，投資人認為股市有繼續上漲的條件。

不過，由於經濟數據繼續表明經濟具有韌性，且在川普政府的領導下，關稅和政府支出增加可能導致通膨上揚，因此最近對持續降息的預期有所回落。

Fed主席鮑爾表示，尚未決定12月會採取何種行動，但在不確定性的情況下，「我們隨時準備好調整對貨幣政策行動適當步調和終點的評估」。

大型科技股走高，Meta Platforms上漲3.4%，蘋果（Apple）上漲2.1%，亞馬遜上漲1.4%。史坦普500指數的金融、工業和能源類股在昨日大漲後回落。摩根大通(JPMorgan Chase)股價下跌4.3%，周三飆升12%，創下歷史新高；高盛也回落2.3%。

美國公債殖利率 下跌，10年期公債殖利率從周三觸及的四個月收盤高點4.425%降至4.341%，創8月初以來的最大單日跌幅。

Warner Bros. Discovery股價大漲12%，該公司意外出現獲利，原因是串流媒體訂戶成長優於預期。