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Fed 決策／ 鮑爾說了什麼 5要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾明確表示，即使川普施壓要求他辭職，他也不會辭職。路透
鮑爾明確表示，即使川普施壓要求他辭職，他也不會辭職。路透

聯準會（Fed）主席鮑爾周四在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）利率決策後記者會的重點摘要：

1. Fed不會因川普上台而影響經濟預測

記者問鮑爾，Fed官員是否會因應川普二度執政而調整經濟預測。鮑爾表示，選舉結果近期不會影響Fed，因為目前判斷川普政府會採取什麼行動還言之過早。他還說，官員通常在政策實施或法律通過後才會調整預測。

2. 鮑爾明確表態不會辭職

鮑爾明確表示，即使川普施壓要求他辭職，他也不會辭職，一掃外界以為他可能在任期結束前就下台的臆測。鮑爾明言，「法律不許」總統解職或降級他。鮑爾的任期要到2026年5月才結束。

3. 避免對未來利率走向提供指引

整體而言，鮑爾極力避免對未來利率走向提供前瞻指引，有意為12月開會以及之後的決策選項保留空間。他強調，由於經濟強勁，官員可以從容降息。他還表示，即使經過今天降息，政策仍然具有一定的限制性，決策者正處於將利率調整至中性水準的過程。

4. 決策者對調整降息步調尚無決定

至於何時調整降息步伐，鮑爾表示，如果勞動市場惡化，官員可能會加快腳步，而當利率接近中性水準，也可能會放緩降息步調。但他指出，決策者尚未就此做出任何決定。

5. 鮑爾談話無意外，美股再創新高

在川普行情的氛圍之下，標普500指數上漲0.7%，再創歷史新高，直逼6,000點關卡。美國公債殖利率全面下降，美元創下自8月以來的最大跌幅。

鮑爾 殖利率 降息

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Fed 決策／11月7日政策會議聲明全文

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