無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

交易員等待高度不確定的美國總統選舉結果，史坦普500指數大幅走高，美股普遍上漲。美聯社

交易員等待高度不確定的美國總統選舉結果，史坦普500指數大幅走高，美股普遍上漲。

史指上漲70.07點或1.23%收5782.76點。那斯達克指數上漲259.19點或1.43%至1萬8439.17點。道瓊工業指數上漲427.28點或1.02%收4萬2221.88點。

前總統川普和副總統賀錦麗之間的競爭預計將非常激烈。鑑於共和黨 或民主黨的大獲全勝可能會導致支出的大幅變化或稅收政策的大幅調整，因此仍需密切關注哪個政黨在國會中占據主導地位。

選舉結果可能會對美股年底的走勢產生重大影響，但投資 人可能要先為近期的波動做好準備。追溯到1980年的數據顯示，主要平均指數在選舉日和年底之間上漲，但通常會在選舉日之後一周下跌。結果的不確定性可能會導致市場更加動盪。

美股走勢並沒有出現明確的選舉傾向。相反地，這似乎是華爾街的全面反彈。

卡森集團首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示，「針對華盛頓潛在的不確定性和潛在的戲劇性發展，人們採取了很多對沖措施。我們已經看到。在選舉日當前，我們樂觀地認為其中一些可能會有所緩解。」

他補充指出：「現實是，無論誰拿到白宮的鑰匙，只要他願意，都將擁有一輛狀況相當好的汽車：一個狀況非常好的經濟。」

銀行股將受惠於共和黨勝選後的放鬆管制，股價小幅走高。SPDR S&P Bank ETF(KBE)上漲1.6%。輝達(Nvidia)上漲2.84%，但這家晶片製造商和牛市的堅定支持者似乎不會受到影響，無論選舉結果如何。特斯拉上漲3.54%，即使執行長馬斯克與川普間關係密切，電動車股票都可能受惠於民主黨或共和黨的勝利。

除了大選之外，投資人還等待7日公布的聯準會11月利率決定，以及主席鮑爾(Jerome Powell)對聯準會未來政策舉措的最新評論。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易員預計繼9月降息半個百分點後，降息25個基點的可能性為99%。

史指今年至今已上漲超過21%，這是大選前異常強勁的漲幅，距離歷史新高僅一步之遙。

Fairlead Strategies創辦人史塔克頓(Katie Stockton)表示，近期市場波動可能有利於一些主要消費必需品品牌，「市場通常會在實際選舉日之前經歷調整階段。如果參考史指，還沒有真正看到這一點，這代表這次可能更加證明了市場的反應。」「我們的預期是，將在短期內採取這種積極的行動，但這可能只是一種下意識的反應，取代年底之前的一些修正性價格行動。」

她指出，如果市場出現修正，消費必需品股背後的防禦性特性可能會讓它們「在更脆弱的市場環境中表現更好」。消費必需品精選產業SPDR基金的許多成分股，包括可口可樂、寶鹼公司和通用磨坊都已超賣。

她說，「我們至少認為，這將是該行業反彈的自然場所；與此同時，的確受到影響的相對表現應該會反彈，特別是如果史指真的隨之採取一些糾正行動的話。

自拜登 總統於2021年1月就職以來，伍德(Cathie Wood)的方舟創新(ARK Innovation ETF)(ARKK)已暴跌近68%，但這並不是唯一疫情時代最受歡迎的股票如今大跌的代表。

Invesco Solar ETF暴跌超過64%，WisdomTree雲端運算基金下跌39%，SPDR S&P Biotech ETF下跌超過36%，市值加權iShares Biotechnology ETF下跌近14%，SPDR S&P Regional ETF自拜登就職前一天至今下跌約1%。

相較之下，在同一時期，道指領漲約35%，那指上揚近39%，而史指則飆升超過51%，如果不計再投資股利的話。

伍德不能歸咎於科技股的表現，自拜登上任以來，史指科技指數中的69檔股票中有16檔股票上漲一倍多，其中輝達漲幅近945%，Fair Isaac上揚近400%，甲骨文上漲近400%。如今科技股整體而言比拜登上任時上漲了93%。

2024年以來，投資者已從Ark Innovation ETF撤資約28億元，幾乎是2023年投資人撤資5.78億元的5倍。