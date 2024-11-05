川普勝選殺傷力大 分析師：中國刺激規模可能擴大20%

美國總統大選結果，預料將影響中國的財政刺激規模。美聯社

美國總統大選 結果，預料將影響中國的財政刺激規模。南華早報引述分析師的話指出，美國共和黨總統候選人川普 若獲勝可能促使中國推出更大規模的刺激計畫，以抵銷任何潛在關稅 的衝擊。估計顯示，如果川普獲勝，中國財政刺激規模可能較副總統賀錦麗勝選高出10%至20%。

經濟學人智庫（EIU）中國首席經濟學家蘇月指出，中國為期5天的全國人大常委會議時間上與美國總統大選重疊，反映外部因素對中國國內政策的重要性，也凸顯外部衝擊對經濟與氛圍的影響。

他表示，全國人大常委會可能基於美國的選舉結果來決定財政刺激規模。如果川普上台，中國政府或許將釋出更積極的刺激訊號，以抵銷市場對中國的疑慮。

經濟學人智庫（EIU）預計，中國政府將發行人民幣6兆的特別主權債券，用於債務置換與大型銀行的資本重組，另外人民幣4兆的地方政府專項債券，以收購閒置土地與未售出庫存房。

蘇月認為，「如果川普勝選，刺激計畫可能高於該規模，或者全國人大常委會將公布更積極的承諾」。

野村經濟學家陸挺、王競預測，未來幾年，刺激計畫的規模每年約佔國內生產毛額（GDP）2%至3%，川普勝選可能將使該比例推向3%。他們說：「我們認為美國選舉結果將對北京刺激措施的規模有所影響，但影響應該有限，因為北京的主要挑戰來自內部而非外部。」

在競選期間，川普揚言對中國進口產品課徵60％關稅，賀錦麗則沒有顯示將與拜登政府的科技限制有所分歧。而出口仍是中國經濟的主要趨力，美國也還是中國產品的首要目的地。

投資銀行高盛集團經濟學家表示，「美國較高的關稅將使大陸決策者願意推出更多的刺激措施，以抵銷任何拖累經濟的衝擊」。

高盛報告指出，川普預料「將迅速採取行動，提高大陸的進口關稅」，而對一些戰略進口產品徵收60%關稅是可能的，至於消費產品的關稅增幅將較小。

該報告還提到，「這或許導致大陸進口產品的平均關稅上升20個百分點，雖低於提議，但仍是2018至2019貿易戰期間的2倍之多」。報告補充，60%的關稅恐衝擊中國實質GDP兩個百分點。

報告稱，北京方面可能採取的其他反制措施包括允許人民幣貶值、減少美國進口、徵收報復性關稅以及限制包括稀土在內的關鍵材料向美國出口。